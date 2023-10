Ein Pünktchen in der Fremde zu wenig: KSC hat das Siegen verlernt!

Magdeburg - Für die Nordbadener ist es wie verflixt! Die Negativserie des Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga geht weiter. Das 1:1 (0:1) am heutigen Samstag beim 1. FC Magdeburg bedeutete das fünfte Spiel ohne Sieg nacheinander.

Packende Zweikämpfe prägten die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Karlsruher SC. © Andreas Gora/dpa

Fabian Schleusener (31) hatte den KSC aus mehr als 40 Metern in Führung gebracht (11. Minute). Kurz nach der Pause glich der eingewechselte Luc Castaignos (31, 49. Minute) nach einem Standard aus.

In der Tabelle verpasste es der KSC, auf einen Punkt an Magdeburg heranzurücken. Mit neun Zählern bleibt das Team von Trainer Christian Eichner (40) im unteren Drittel.

Die Hausherren hatten zunächst mehr vom Spiel. Umso überraschender fiel das Führungstor durch Schleusener, der aus enormer Distanz abzog. Zuvor hatte sich Daniel Heber (29) einen folgenschweren Fehlpass geleistet.

Torhüter Dominik Reimann (26) stand etwas zu weit vor seinem Tor und konnte den Gegentreffer nicht verhindern. Nach dem 1:0 konzentrierte sich Karlsruhe in einem insgesamt hitzigen Duell wieder auf die Arbeit in der Defensive und überließ dem FCM das Spiel. Dieser machte aber in der ersten Halbzeit zu wenig aus seiner Überlegenheit.