Wo alles begann: Stindl beendet nach Saison Karriere beim KSC

Ex-Nationalspieler Lars Stindl (35, v.) beendet im Sommer seine Profilaufbahn. © Uli Deck/dpa

Vor einem Jahr war er zu seinem Heimatclub Karlsruher SC zurückgekehrt, beim Zweitligisten ist für den 35-Jährigen dann nach 376 Bundesliga-Spielen, 29 Einsätzen in der Champions League sowie elf Partien im DFB-Trikot im Mai Schluss.

"Es war eine unglaublich schöne und intensive Zeit, mit vielen Höhen, aber auch einigen nicht ganz einfachen Momenten. Für mich ist im letzten Sommer ein Traum in Erfüllung gegangen, zu meinem Heimatverein zurückgekehrt zu sein, im neuen Wildpark zu spielen und dort das erste Tor erzielt zu haben", sagte Stindl am heutigen Donnerstag in einer Vereinsmitteilung.

Stindl hatte ab 2000 mehrere Jugend-Jahrgänge im Wildpark durchlaufen und bis 2010 für Karlsruhe gespielt. Danach wechselte er zu Hannover 96, ehe er von 2015 bis 2023 acht Jahre für Borussia Mönchengladbach spielte und dort zum Kapitän sowie Nationalspieler aufstieg.