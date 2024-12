Klare Worte! Pietro Lombardi bekommt Rüffel von KSC-Trainer

Ist ein Fan klarer Worte: KSC-Trainer Christian Eichner (42) hat auf der Pressekonferenz nach dem letzten Ligaspiel des Jahres Pietro Lombardi für seine Kritik gerügt. © David Inderlied/dpa

Auf der Pressekonferenz nach dem 2:1-Auswärtserfolg der Karlsruher beim SC Paderborn lobte Eichner Torhüter Max Weiß (20).

"Liebe Grüße auch an Herrn Lombardi, der ja in den letzten Tagen immer mal wieder an unserem Torhüter gezweifelt hat. Ich bin froh, dass Max heute mal einen aus dem Winkel geholt hat", so der Trainer auf der Pressekonferenz.

Anschließend gab er dem ehemaligen DSDS-Juror noch eine Einladung mit auf dem Weg, er könne sich von den Fortschritten des Teams gerne im neuen Jahr beim Training selbst ein Bild machen.

Eine Einladung, auf die der Sänger natürlich umgehend reagierte. In seiner Instagram-Story fand Pietro durchaus Gefallen an Eichners Worten: "Deswegen habe ich den besten Verein der Welt an meiner Seite. Nur der KSC! Wie sympathisch kann ein Cheftrainer sein? Und er hat ja recht. Heute war der Weiß eine Katze!"

Anschließend verteidigte Pietro noch seine Kritik: "Ich hatte da einfach ein paar Tage Magenschmerzen. So viel Kritik war es ja auch nicht. Aber das brauchen die Spieler auch, nur mit Herz werden wir aufsteigen", so der glühende Anhänger des Karlsruher SC.