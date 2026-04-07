Faules Ei zu Ostern: Dienstältester Zweitliga-Coach vor Rauswurf

Karlsruhe - Der Karlsruher SC hat Christian Eichner (43) über Ostern offenbar ein ganz faules Ei finden lassen: Medienberichten zufolge trennt sich der Zweitligist im Sommer von seinem Trainer.

Bekam Christian Eichner (43) zu Ostern das Ende seiner Amtszeit geschenkt? © Marc Schüler/dpa

Das vermeldeten zunächst die Badischen Neuesten Nachrichten und anschließend auch Bild übereinstimmend. Demnach haben sich die Verantwortlichen am Wildpark über die Feiertage zusammengesetzt und den Abgang des 43-Jährigen beschlossen.

Ex-Profi Eichner durchlief als Spieler selbst die KSC-Jugend und war anschließend ab 2005 vier Jahre in 137 Einsätzen für die erste Mannschaft am Ball. Nach seiner aktiven Karriere sammelte er seine ersten Trainer-Sporen dann auch beim Bundesliga-Gründungsmitglied, ehe er 2020 das Chefcoachamt von Alois Schwartz (59) übernahm.

Mit sechs Jahren ist der frühere Linksverteidiger damit der dienstälteste Zweitliga-Trainer, mit weitem Abstand gefolgt von Bielefelds Mitch Kniat (40, zwei Jahre und neun Monate).

Unter der Regie des gebürtigen Sinsheimers schnupperte Karlsruhe immer wieder an den Aufstiegsrängen, doch meistens ging der Atem aus, zum großen Sprung reichte es nie.

In der aktuellen Spielzeit wurde dem KSC die rabenschwarze Phase im November und Dezember zum Verhängnis, in der das Team fünf Partien am Stück verlor und schließlich etwa zweieinhalb Monate ohne Liga-Erfolg blieb.

In diese Zeit fiel auch die völlig überraschende und ziemlich unrühmliche Trennung von Eichners Assistent Zlatan Bajramovic (46), die der Verein nach neunjähriger Zusammenarbeit kurz vor der Pleite in Paderborn Anfang Dezember bekannt gab. Offiziell begründete Karlsruhe den Schritt mit der sportlichen Ausrichtung, wobei lediglich der Austausch des Co-Trainers aber zumindest ungewöhnlich erschien.