Polizeigewalt beim KSC-Heimspiel: Jetzt wehrt sich der Verein gegen die Darstellung der Beamten

Karlsruhe - Es sollte ein friedliches Derby werden, am Ende mussten laut Verein sogar kleine Kinder dabei zusehen, wie Schlagstöcke, Fußtritte und Faustschläge der Polizei gegen Fußballfans eingesetzt wurden. Der Karlsruher SC wehrt sich jetzt gegen die Darstellung der Beamten im Nachgang des Heimspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag.

Die Darstellungen der Polizei und der Vereinsverantwortlichen des Karlsruher SC gehen nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern weit auseinander. © Imago / Eibner

Die Polizei stellte nach eigenen Angaben bei den Einlasskontrollen Mängel fest und teilte diese dem Sicherheitsbeauftragten des Vereins mit, und forderte den Klub auf, nachzubessern.

"Da trotz dieser Forderungen in der Folge Angehörige des KSC-Fanlagers und deren mitgeführte Gegenstände sichtlich unzureichend kontrolliert den Einlass passierten, bestand seitens der Polizei der Verdacht, dass verbotene Gegenstände in das Stadioninnere gebracht werden sollen", erklärte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag.

Der Verein widersprach wenige Stunden später in einer Stellungnahme. "Auf Rückfrage des Sicherheitsbeauftragten zu detaillierteren Informationen, um als Veranstalter gegen die vermeintlichen Schwachstellen vorzugehen, konnte die Aussage seitens der Polizei nicht konkretisiert werden und keine weiteren Informationen übermittelt werden", wehrte sich der Klub.

Auf spätere Nachfrage sei die Qualität der Personenkontrolle an den Drehkreuzen laut der Beamten vor Ort unzureichend gewesen. Es wurde nachgebessert, so gab es laut Verein dann keine weiteren Forderungen.