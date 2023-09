KSC-Schock: Lars Stindl fällt wochenlang aus!

KSC-Galionsfigur Lars Stindl (35) wird seinem Team für mindestens drei Wochen fehlen. © Friso Gentsch/dpa

Wie der nordbadische Traditionsklub am heutigen Montagnachmittag auf seiner Homepage verlauten ließ, hat sich der 35 Jahre alte Offensivspieler einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand zugezogen und muss sich an diesem Mittwoch einer Operation unterziehen.