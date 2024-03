DDR-Rekordmeister nimmt Lok Leipzig auseinander: "Wir schießen die Sachsen ab!"

Berlin - Ein Tag, den man beim 1. FC Lokomotive Leipzig schnell vergessen sollte: Beim BFC Dynamo holten sich die noch immer abstiegsbedrohten und personell stark dezimierten Sachsen am Samstag beim 0:4 (0:3) eine Klatsche und die Häme der heimischen Fans ab.

Lok Leipzigs Lukas Wilton (M.) verursachte den zweiten Elfmeter und flog mit Gelb-Rot vom Platz. © Elke Bahrdt

Durch den Greifswalder Sieg bei Hertha II stand der DDR-Rekordmeister unter Zugzwang, um in der Regionalliga Nordost den Rückstand zum Tabellenführer nicht noch größer werden zu lassen. Bereits in der ersten Hälfte sorgten die Berliner allerdings für klare Verhältnisse.

In ihrem Sportforum Hohenschönhausen, das nicht drittligatauglich ist und im Falle des Aufstieges zum jetzigen Stand nicht genutzt werden dürfte, war der BFC von Beginn an tonangebend gegen die Gäste, für die das traditionsreiche Match durch Spielabsagen rund um den Jahreswechsel das fünfte in 15 Tagen war.

Obwohl BFC-Trainer Dirk Kunert auf seinen Torjäger Rufat Dadashov (Schüttelfrost) verzichten musste, war sein zehn Spiele ungeschlagenes Team besser und spritziger.

Mit einer tollen Einzelaktion brachte Tobias Stockinger die Hausherren in der 32. Minute auch verdient mit einem Linksschuss aus 18 Metern in Führung.

Es folgten zwei Elfmeter gegen den FCL: Erst holte Luca Sirch Amar Suljic von den Beinen, den fälligen Strafstoß verwandelte Vasileios Dedidis unhaltbar oben rechts zum 2:0 (39.). Wenige Minuten später wehrte der bereits verwarnte Lukas Wilton im Sechzehner einen Schuss mit dem Arm ab, durch den er vom Platz flog und einen weiteren Elfer verschuldete. Suljic versenkte zum 3:0-Halbzeitstand.