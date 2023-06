Seine Ex-Klubs feiern alle den Aufstieg: Führt dieses Talent auch Lok Leipzig zur Meisterschaft?

Nico Rieger (19) war am Aufstieg vom FC Hansa Rostock II in die Regionalliga beteiligt, wird nun gegen seinen Ex-Klub spielen. © 1. FC Lokomotive Leipzig

"Die Gestaltung des Mannschaftskaders für die kommende Spielzeit kennt auch vor dem Pokalfinale keine Pause", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Klubs, in der auch die Verpflichtung des 19-Jährigen verkündet wird.

Nun soll Rieger die Blau-Gelben künftig im rechten Mittelfeld unterstützen und hat dafür einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Schon in der kommenden Saison wird er so auf seinen Ex-Klub treffen: Die Zweite Mannschaft vom FC Hansa Rostock, für die er in der abgelaufenen Saison in 27 Partien auf dem Platz stand, hat die Meisterschaft in der NOFV-Oberliga Nord für sich entschieden und wird dementsprechend in die Regionalliga Nordost aufsteigen.

"Ich freue mich schon sehr, dass ich die kommende Saison beim 1. FC Lok Leipzig spielen werde. Die Atmosphäre hat mir von Tag 1 an super gefallen und es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass so ein Traditionsverein von so tollen Fans unterstützt wird", so der gebürtige Baden-Württemberger.

Ausgebildet wurde Rieger unter anderem im Nachwuchs vom SSV Ulm, der als Meister der Regionalliga Südwest nächste Spielzeit in der 3. Liga spielen wird, sowie des frisch gebackenen Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Heidenheim.