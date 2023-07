Generalprobe gegen Duisburg geglückt: Lok Leipzig scheint gewappnet für die Saison!

Die Zebras reagierten folgerichtig, wechselten dreimal und versuchten frischen Wind in die Partie zu bringen. Kurz darauf wurde es auch gleich gefährlich. Doch Isa Dogan im Lok-Kasten fischte einen Kopfball gerade noch so auf der Linie runter (30.).

Das bestätigte schließlich auch die 12. Minute, in der die Leipziger in Führung gingen.

Für die Blau-Gelben geht es am kommenden Freitag mit der Regionalliga los. Am ersten Spieltag empfangen die Leipziger VSG Atglienicke. Duisburg startet in knapp zwei Wochen gegen Freiburgs zweite Mannschaft in die Drittligasaison.