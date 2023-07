Im brütend heißen Bruno: Lok Leipzig bleibt auch gegen den HFC ohne Niederlage

Leipzig - Fünftes Testspiel für den 1. FC Lokomotive Leipzig und wieder konnte sich der Regionalligist behaupten: Gegen den Halleschen FC aus der 3. Liga blieb es am Ende bei einem hart erkämpften 0:0.

Die Erschöpfung ließ sich nach dem Spiel kaum verbergen: Mit einem 0:0 behauptete sich Lok Leipzig am Sonntag gegen den Halleschen FC. Die Spieler hatten damit zusätzlich mit tropischen Temperaturen im Bruno-Plache-Stadion zu kämpfen. © Leipzig Livereport

Hart erkämpft auch deshalb, weil sich die Spieler zusätzlich gegen die brütende Hitze behaupten mussten. 33 Grad herrschten laut Meldung von Lok auf Twitter im Bruno-Plache-Stadion - und das im Schatten! 1505 Zuschauer ließen es sich dennoch nicht nehmen, der Partie am Sonntagnachmittag beizuwohnen.

Aufgrund der tropischen Temperaturen legten die Mannschaften immer wieder Trinkpausen ein. Die zusätzliche Belastung stand den Spielern dennoch ins Gesicht geschrieben.

In der ersten Hälfte blieb es weitgehend ruhig. Erst kurz vor der Pause sorgten die Gäste aus Halle noch mit einer guten Torchance und mehr Ballbesitz für Impulse.

In der zweiten Hälfte wechselte Halle gleich zu Beginn komplett und auch Lok rotierte über die folgenden 45 Minuten fleißig durch. Am Spielstand sollte dies allerdings nichts ändern.

Lediglich Ziane hatte in der 75. Minuten die Chance, die Probstheidaer in Führung zu bringen, scheiterte jedoch mit einem Heber am Hallenser Tor.