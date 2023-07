FC Erzgebirge Aue unterliegt Lok Leipzig im ersten Härtetest

Aue/Leipzig - Der FC Erzgebirge Aue kassierte am Freitagabend im dritten Testspiel der Sommervorbereitung die erste Niederlage! Bei Regionalligist Lok Leipzig unterlag die Elf von Pavel Dotchev am Freitagabend vor 1167 Zuschauern mit 0:1 (0:1).

Zweikampf zwischen Lok-Kicker Jannis Held (l.), und Aue-Spieler Maximilian Thiel. © picture point/Sven Sonntag

Zu Beginn durfte im Bruno-Plache-Stadion das altbewährte Personal ran. Einzig Steffen Meuer brachte es von den Neuzugängen ins Startaufgebot.

Aue tat sich im ersten echten Härtetest sehr schwer und fand selten mal eine Lücke, um Fahrt aufzunehmen. Für die Art und Weise, wie Loksche den Veilchen das Leben schwer machte, immer ein Bein dazwischen bekam, gab es von den Rängen berechtigten Szenenapplaus.

Dazu verbuchten die Hausherren über Farid Abderrahmane (7.), Ricardo Grym (22./28.) und Djamal Ziane (27.) in der ersten halben Stunde die besseren Aktionen für sich.

Einen Klassenunterschied muss man so früh in der Vorbereitung nicht zwingend erkennen können, aber in Summe kam vom Aue im Spiel nach vorne zu wenig.

Als Lok-Keeper Isa Dogan mit Luca Sirch zusammengeprallt war, hatte Marco Schikora (23.) die Führung eher zufällig auf dem Fuß, nahm die Einladung jedoch nicht an.Borys Tashchys Steckpass auf Tim Danhof (35.) verpuffte ebenfalls.