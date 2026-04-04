Kusic-Strahl nach Rückstand! Lok Leipzig reichen vier Minuten, um Erfurt zu brechen

Leipzig - Nicht überzeugend gespielt - und trotzdem gewonnen! Lok Leipzig hat das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost am Samstagnachmittag daheim gegen Rot-Weiß Erfurt mit 2:1 (2:1) über die Bühne gebracht. Nach einem verdienten Rückstand drehten die Sachsen spät im ersten Durchgang auf. Besonders sehenswert: Der Fernschusskracher von Filip Kusic! Weil die Gäste nach Wiederanpfiff einfach das Tor nicht treffen wollten, blieb es beim etwas glücklichen Sieg des Tabellenführers.

Die Fans von Lok Leipzig hatten richtig Bock auf das Spitzenspiel. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Gastgeber starteten zwar kontrolliert, versuchten sich langsam an den gegnerischen Kasten anzunähern.

Zum ersten Mal richtig gefährlich wurde es aber auf der anderen Seite. Erfurt konterte mehrfach, Stanislav Fehler prüfte Andreas Naumann, der aber direkt wach war (10.).

Marco Wolf, der kurz zuvor bereits die Latte getroffen hatte, machte dann aber das 1:0 für die Gäste. Im Fallen erwischte er das Leder trotzdem gut und versenkte das Rund rechts unten (14.).

Auch in der Folge waren die Erfurter besser, schossen immer wieder auf den gegnerischen Kasten. Wie schon gegen Hertha Zehlendorf kam die Loksche nicht wirklich in Fahrt. Im Laufe der ersten Hälfte wurde es dann eher noch schlimmer.

Das Selbstverständnis, das Blau-Gelb in den letzten beiden Saisons auszeichnete, war überhaupt nicht zu sehen. Es brauchte eine Reaktion - und die kam eher überraschend. Lok konterte im eigenen Stadion. Jonas Arcalean wurde von Keeper Lorenz Otto von den Beinen geholt - es gab Elfmeter. Farid Abderrahmane trat an und verwandelte sicher halbhoch mittig (36.).

Plötzlich spielte nur noch Lok und schoss nur vier Minuten später das 2:1! Nach einem eigentlich abgewehrten Versuch rollte der Ball in die Mitte, wo Kusic angerauscht kam und per brachialem Strahl aus 18 Metern das Ding zentral unter die Latte nagelte (40.).