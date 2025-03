Livestream-Ausfall bei Spitzenreiter-Match: Farbbalken statt Fußballspiel

Leipzig - Mitten in der MDR-Liveübertragung des Regionalliga-Spiels 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den ZFC Meuselwitz hat es am Sonntag einen Bildausfall gegeben.

Stephan Maderer (r.) liegt zur Halbzeit mit seinem 1. FC Lok gegen den ZFC Meuselwitz zurück. © Picture Point/Gabor Krieg

In der 39. Minute kommentierte MDR-Reporter Stephan Weidling gerade einen Angriff des Tabellenführers. Nach dem durch Lukas Sedlak parierten Schuss von Alexander Siebeck fiel plötzlich das Bild aus - für alle am Bildschirm und auch den Kommentator.

"Was ist jetzt los? Liebe Freunde, ARD Studio Istanbul", las Weidling das vor, was für alle Zuschauer sichtbar war. "Ich weiß nicht, ob Sie noch ein Bild haben. Ich nicht, ich sehe einen Farbbalken." Der Reporter etwas überfordert: "Also liegt's an mir, was ist hier los? Muss ich kurz klären, ich schalt' mich mal runter."

Es folgten Freizeichentöne wie bei einem Telefonanruf, bei dem der Gesprächspartner nicht abnimmt. Nach zwei Minuten dann die Erlösung: Das Bild war wieder zu sehen, Stephan Weidling konnte weiter kommentieren. Und hatte nichts verpasst. Nach einem Handelfmeter-Treffer von Daniel Haubner aus der 26. Minute führte der Thüringer Landespokalfinalist weiter 1:0.

Vom Statement-Sieg im Sachsenpokal-Viertelfinale bei Erzrivale BSG Chemie (4:1) war in den ersten 45 Minuten wenig übrig geblieben, der FCL hatte im heimischen Bruno-Plache-Stadion große Probleme, Dominanz gegen die Zipsendorfer zu entwickeln.