HFC kommt immer näher, aber Lok Leipzig ist weiter tiefenentspannt

Leipzig/Halle - In der Nachspielzeit wird Djamal Zianes (33) Kopfball von Jakub Jakubov (36) an die Latte gelenkt, der Lok Leipzigs Sieg gegen den Greifswalder FC (0:0) so verhindert. Weil der Hallesche FC gleichzeitig einen Dreier einfährt, wächst der komfortable Vorsprung die zweite Woche in Folge. Alarm herrscht in Probstheida aber noch nicht.