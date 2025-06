Lok legt nach! Wachsmuth mopst vereinstreuen Spieler

Leipzig - Der 1. FC Lok Leipzig bastelt nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg weiter fleißig am Kader für eine weitere Saison in der Regionalliga Nordost .

Alles in Kürze

Lok Leipzigs Neuzugang Jan-Philipp Stein (23, l.) mit Sportdirektor Toni Wachsmuth (38). © 1. FC Lokomotive Leipzig

Vom SV Viktoria Aschaffenburg aus der Bayern-Staffel wechselt Jan-Philipp Stein (23) nach Probstheida.

Der Innenverteidiger kickte zuvor seit 2014 bei seinem Jugendverein. Jetzt folgt sein erster Klubwechsel im Herrenbereich.

"Jan-Philipp ist ein talentierter Innenverteidiger, der in den letzten Jahren konstant gute Leistungen gezeigt hat", analysiert Sportdirektor Toni Wachsmuth (38). "Wir sehen bei ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er auch als Typ sehr gut in unsere Mannschaft passen wird."

Für Trainer Jochen Seitz (48) ist der Defensivspieler kein Unbekannter. In seiner Zeit als Trainer in Aschaffenburg schätzte er das Können des heute 23-Jährigen, holte ihn ein Jahr nach seinem Wechsel nach Leipzig nun auch in die Messestadt.