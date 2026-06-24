Lok Leipzig legt endlich auf dem Transfermarkt los und holt Spieler von RB Leipzig!
Leipzig - Am Mittwochnachmittag startet Lok Leipzig in die Vorbereitung für die kommende Saison. Mit dabei sein werden auch ein paar Probespieler, die nach Möglichkeit den Kader etwas aufpeppen sollen. Auf einer Position konnte jetzt schon fix nachgelegt werden.
Torhüter Felix Daffner (19) wechselt demnach von RB Leipzig fest nach Probstheida. Das Talent unterschreibt zunächst einen Vertrag bis 2027 und bekommt die Rückennummer 40, wie es in einer Pressemeldung heißt.
"Ich freue mich, ab sofort Teil des Teams zu sein und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir maximale Erfolge feiern", so der Keeper.
Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) ist froh, dass er zumindest eine Baustelle nach dem verpassten Aufstieg angehen konnte. Bei bislang zehn Abgängen hat der 39-Jährige noch eine ganze Menge Arbeit vor sich, um in der Breite wieder gut aufgestellt zu sein. "Mit Felix bekommen wir einen jungen und ambitionierten Torhüter dazu, der sich bei uns im Torwart-Team weiterentwickeln kann."
Möglicherweise wird vielleicht auch noch ein weiterer Schlussmann geholt. Immerhin sind mit Niclas Müller (24) und Hugo Eichler (19) zwei Torhüter gegangen.
Andreas Naumann (33) wird aber so oder so vermutlich die unangefochtene Nummer eins bleiben.
Lok Leipzig legt endlich so richtig mit der Kaderplanung los
Im Vergleich zu den anderen Regionalligisten sind die Blau-Gelben natürlich recht spät dran, was die Kaderplanung angeht. Weil lange Zeit nicht klar war, ob man in der kommenden Saison 3. Liga oder Regionalliga spielen würde, musste Wachsmuth auf die Bremse treten.
Zudem wurde mit Torsten Ziegner (48) erst in der letzten Woche ein neuer Coach implementiert, der natürlich auch bei der Kaderplanung etwas zu sagen hat. Keine leichte Situation für Lok. Nun ist aber der erste Schritt geschafft und weitere werden sicherlich folgen.
Titelfoto: 1. FC Lok Leipzig