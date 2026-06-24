Lok Leipzig legt endlich auf dem Transfermarkt los und holt Spieler von RB Leipzig!

Leipzig - Am Mittwochnachmittag startet Lok Leipzig in die Vorbereitung für die kommende Saison. Mit dabei sein werden auch ein paar Probespieler, die nach Möglichkeit den Kader etwas aufpeppen sollen. Auf einer Position konnte jetzt schon fix nachgelegt werden.

Lok Leipzigs Sportchef Toni Wachsmuth (39, l.) kann mit Felix Daffner (19) den ersten Neuzugang präsentieren. © 1. FC Lok Leipzig

Torhüter Felix Daffner (19) wechselt demnach von RB Leipzig fest nach Probstheida. Das Talent unterschreibt zunächst einen Vertrag bis 2027 und bekommt die Rückennummer 40, wie es in einer Pressemeldung heißt.

"Ich freue mich, ab sofort Teil des Teams zu sein und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir maximale Erfolge feiern", so der Keeper.

Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) ist froh, dass er zumindest eine Baustelle nach dem verpassten Aufstieg angehen konnte. Bei bislang zehn Abgängen hat der 39-Jährige noch eine ganze Menge Arbeit vor sich, um in der Breite wieder gut aufgestellt zu sein. "Mit Felix bekommen wir einen jungen und ambitionierten Torhüter dazu, der sich bei uns im Torwart-Team weiterentwickeln kann."

Möglicherweise wird vielleicht auch noch ein weiterer Schlussmann geholt. Immerhin sind mit Niclas Müller (24) und Hugo Eichler (19) zwei Torhüter gegangen.

Andreas Naumann (33) wird aber so oder so vermutlich die unangefochtene Nummer eins bleiben.