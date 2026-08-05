Durch die Hände geflutscht! Lok Leipzig überlebt Naumann-Bock

Berlin - Knapp, aber egal: Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat am Mittwochabend beim BFC Preussen mit 2:1 (1:0) gewonnen - und überlebte dabei einen kapitalen Fehler seines Torhüters Andreas Naumann.

Einmal mehr konnte Lok auf seine Fans zählen - auch unter der Woche in Berlin. © Elke Bahrdt

Nach dem verschenkten Sieg gegen den 1. FC Magdeburg II, als ein 3:1-Vorsprung am Ende nur zu einem 3:3 reichte, wollte Blau-Gelb wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Und eine Serie beenden: In der letzten Saison gingen beide Spiele gegen den damaligen Aufsteiger verloren.

Eine erste gute Gelegenheit hatte Eren Öztürk, der auch im dritten Saisonspiel in der Startelf stand. In der 13. Minute drang der 1,65 Meter kleine Offensivmann in den Strafraum ein, behielt den Ball aber zu lange am Fuß, sodass Nino Lessel zur Ecke retten konnte.

Bei der musste man genau hinschauen, denn ein Preussen-Verteidiger bekam den folgenden Kopfball an den Oberarm. Oder doch die Hand? Der Schiedsrichter sah trotz heftigen Reklamierens kein strafbares Handeln.

Nach der Hydration Break - im Gegensatz zur WM ganz ohne Werbeblock - schlug der FCL dann zu: Alexander Siebeck flankte bei seiner Startelf-Premiere in dieser Saison vors Tor, wo die Kugel über einen hochspringenden Verteidiger segelte und von Ricky Bornschein neben den rechten Pfosten eingeköpft wurde - 1:0 für Lok (26.).

Eine wichtige Führung, die dafür sorgen würde, dass der Meister am noch verlustpunktfreien Spitzenreiter CFC dranbleiben würde.