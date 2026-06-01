01.06.2026 20:30 Lok Leipzig verpasst Aufstieg! Würzburger Kickers gewinnen auch Rückspiel

Lok Leipzig ist am Montagabend bei den Würzburger Kickers zu Gast. Es geht um den Aufstieg in die 3. Liga. TAG24 ist im Liveticker dabei.

Von Michi Heymann

Würzburg - Lok Leipzig ist erneut am Sprung in die 3. Liga gescheitert. Die Sachsen verloren am Montagabend bei den Würzburger Kickers mit 1:2, müssen nach der 0:1-Pleite auch nächste Saison in der Regionalliga Nordost bleiben. Nach dem Ausgleich hatten die Blau-Gelben zwei Minuten die Verlängerung vor Augen, bis der nächste Nackenschlag kam.

Würzburger Kickers - Lok Leipzig 2:1 Tore: Jermain Nischalke 1:0 (30.), Djamal Ziane 1:1 (70.), Cherif Cisse 2:1 (72.). Besondere Vorkommnisse: -

Vorbei: Lok Leipzig verliert 1:2 gegen Würzburg

90.+2 Minute: Lok wirft noch einmal alles nach vorne. Aber hier glaubt keiner mehr wirklich daran, dass noch zwei Tore fallen.

90. Minute: Es gibt fünf Minuten oben drauf. Die Lok-Fans werfen schon Pyro aufs Feld. Naja.

87. Minute: Luke Hemmerich verpasst die endgültige Entscheidung. Der Würzburger verschießt frei aus 16 Metern, die Kugel geht links oben vorbei. Das 3:1 hätte wohl jede Resthoffnung der Gäste zerstört.

85. Minute: 10.717 Zuschauer da, ausverkauftes Haus am Dalle. Die gut 2000 mitgereisten Fans aus Leipzig werden aller Wahrscheinlichkeit nach eine bittere Heimreise antreten müssen.

83. Minute: Die Polizei stellt sich schon mit einem Großaufgebot vor dem Würzburg-Block auf, um einen Platzsturm zu verhindern. Man stellt sich hier auf einen Jubelsturm der Hausherren ein.

79. Minute: Kurze Trinkpause jetzt. Mit Nachspielzeit wird das hier wohl noch eine Viertelstunde laufen. Kann Lok hier tatsächlich noch einmal zurückkommen?

Für zwei Minuten war die Lok-Welt in Ordnung und die Hoffnung wieder da. Torschütze Ziane jubelt. Dann folgte der erneute Gegentreffer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

75. Minute: Aber die Gäste haben sich noch nicht aufgegeben. Jetzt weiß man ja, dass man gegen Würzburg Tore schießen kann. Und für schnelle Treffer waren die Sachsen diese Saison definitiv bekannt.

72. Minute: Tor für Würzburg. Absolut brutal aus Lok-Sicht. Gerade war die Hoffnung auf die Verlängerung da, schon ist sie wieder kaputt. Der eben eingewechselte Cisse macht das 2:1.

70. Minute: TOOOOOR für Lok Leipzig! Da ist der wichtige Ausgleich! Angriff über links, der Ball kommt in die Mitte zu Ziane, der eiskalt netzt. Lok braucht noch einen Treffer für die Verlängerung!

67. Minute: Kommt Lok Leipzig hier wenigstens zu einem Treffer? Im Augenblick kann sich Blau-Gelb etwas in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Doch das Zauberwort heißt wieder "Durchschlagskraft". Die fehlt erneut.

Letzte 25 Minuten zwischen Würzburg und Lok Leipzig

Voller Einsatz: Würzburg-Coach Michael Schiele treibt seine Jungs nach vorn. © PICTURE POINT / S. Sonntag

60. Minute: Mal wieder ein Abschluss von Lok. Doch Adetulas Flachschuss geht knapp rechts vorbei. Aber immerhin.

57. Minute: Bestimmt schon die fünfte Behandlungspause während der Partie, weil ein Würzburger am Boden liegt. Da ist viel Frust bei den Lok-Attacken, die nicht immer fair sind, dabei.

54. Minute: Nächste gute Chance der Gastgeber. Berisha köpft aus kurzer Distanz super knapp links vorbei. Da wäre Naumann nicht rangekommen.

51. Minute: Es sind auch weiterhin zu viele Fehler der Sachsen, die die Gastgeber stark machen. Gerade im Aufbau kann jeder leichte Ballverlust tödlich sein. In der Bewegung nach vorn soll McLemore rechts direkt eingesetzt werden. Klappt nocht nicht wirklich.

48. Minute: Würzburg will hier schnell den Sack zumachen. Lok geht robust dazwischen. Manchmal etwas zu robust. Der Schiedsrichter lässt aber sehr viel laufen.

Zweite Halbzeit zwischen den Würzburger Kickers und Lok Leipzig

Vor dem Anpfiff: Die Mannschaften sind zurück auf dem Rasen. Es geht gleich weiter. Malik McLemore kommt jetzt rein für Dorian Cevis.

Halbzeitfazit

Die Würzburger Kickers führen zur Halbzeit absolut verdient mit 1:0 gegen Lok Leipzig. Die Hausherren erarbeiteten sich zahlreiche gute Chancen und brachten eine davon letztendlich in Person von Nischalke im Kasten unter. Lok konnte nur in der Anfangsphase mithalten und ließ dann erneut stark Federn, wie in der 2. Hälfte des Hinspiels. 45 Minuten bleiben den Sachsen nun noch für zwei Treffer, sonst ist der Traum von der 3. Liga geplatzt.

Jermain Nischalke brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Halbzeit der Partie Würzburger Kickers gegen Lok Leipzig

45. Minute: Es gibt eine Minute oben drauf. Cevis hat es gerade mal aus der zweiten Reihe probiert und Hipper wenigstens mal eine Beschäftigung gegeben. Mehr aber auch nicht.

41. Minute: In wenigen Minuten ist Halbzeit. Wäre gut für Lok, wenn hier kein Gegentreffer mehr fällt, um wirklich noch einmal alle Kräfte für die letzten 45 Minuten zu sammeln. Im Augenblick halten sie den Ball recht weit vom eigenen Kasten weg.

37. Minute: Nächste Riesenchance der Gastgeber. Aus kurzer Distanz kann Nischalke aber dieses Mal nicht einschieben. Trotzdem: Jeder Angriff von Würzburg ist gefährlicher als alles, was Lok macht. Das ähnelt stark der zweiten Halbzeit im Hinspiel.

35. Minute: Das wird jetzt natürlich ganz schwer für Lok. Würzburg hat der Treffer zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. Es spielen jetzt quasi nur die Gastgeber. Leipzig muss aufpassen, dass das hier nicht schon ganz früh entschieden ist.

30. Minute: Tor für Würzburg! Jetzt braucht Lok zwei Tore für die Verlängerung. Nischalke wird im Strafraum von rechts überragend bedient und braucht nur noch den Fuß hinhalten. 1:0 - keine Chance für Naumann.

30. Minute: Die Partie hat sich inzwischen etwas beruhigt. In den ersten Minuten hatte man das Gefühl, dass die fehlende Durchschlagskraft aus dem Hinspiel bei den Gästen heute da sein könnte. Inzwischen ist die letzte Offensivaktion aber eine ganze Weile her.

24. Minute: Loks Trainer Jochen Seitz schimpft und schimpft. Er sieht wohl auch, dass das so nicht lang gut gehen kann. Noch kann seine Hintermannschaft aber alles retten.

21. Minute: Inzwischen spielt sich viel auf der Seite von Blau-Gelb ab. Würzburg macht jetzt richtig Druck.

Die Lok-Fans haben Pyro mit. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Starke Anfangsphase zwischen den Kickers und Lok Leipzig

17. Minute: Harte Zweikämpfe, jeweils eine Großchance auf beiden Seiten. Beide Teams sind sofort auf Betriebstemperatur. Man hat das Gefühl hier kann jederzeit ein Tor fallen.

12. Minute: Riesenchance für Blau-Gelb! Nach einer Ecke von rechts steht Wilton am zweiten Pfosten völlig frei und zieht ab. Hipper kann gerade noch abwehren.

11. Minute: Erste dicke Chance für Würzburg. Tarsis Bonga, der Mann des Hinspiels schießt aus kurzer Distanz knapp rechts vorbei.

8. Minute: Die Gästefans haben etwas Pyro mitgebracht und rauchen das Rund ordentlich ein. Währenddessen hat jetzt Würzburg die Kontrolle etwas übernommen.

5. Minute: Lok macht bislang das Spiel, hat sich bereits eine Ecke erarbeitet, die aber nichts eingebracht hat.

Anpfiff Würzburger Kickers gegen Lok Leipzig

Vor dem Anpfiff: Lok darf beginnen, der Ball rollt!

18.15 Uhr: Letzte Motivation holen

Während die Kickers schon lange wieder in der Kabine sind haben sich die Lok-Fans noch ein letztes Mal vor ihre Fans gestellt, um sich maximale Motivation abzuholen. Jetzt sind wirklich alle heiß hier. Gleich gehts los.

Alle Fans da, die Mannschaft ist bereit. Es kann losgehen! © TAG24

18 Uhr: Mannschaften machen sich warm

Gute Stimmung schon in der Arena, die Mannschaften machen sich inzwischen warm. Auch der Lok-Block ist langsam gefüllt. 1800 Gästefans passen da rein. In einer halben Stunde pfeift Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Begegnung an.

Die Mannschaften sind auf dem Platz und bereiten sich auf den Anpfiff vor. © TAG24

17.55 Uhr: McLemore vielleicht als Joker

Die ganz großen Überraschungen bei Lok Leipzig sind also ausgeblieben. Laurin von Piechowski hat es wie befürchtet gar nicht mehr geschafft. Malik McLemore ist immerhin im Kader. Nicht unwahrscheinlich, dass er unter Schmerzmitteln zumindest einen Jokereinsatz bekommen könnte.