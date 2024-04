Piplica den Tränen nahe! Lok-Trainer wird in Cottbus gefeiert

Tomislav Piplica (55, r.) saß erstmals im Stadion der Freundschaft vor dem Platz, auf dem er früher viele Jahre spielte. © IMAGO / Steffen Beyer

Das erlebt man auch nicht überall - Standing Ovations für den Gästetrainer! "Pipi" wurde vom Cottbuser Publikum vor dem Anpfiff ausgiebig beklatscht.

Klar, insgesamt 13 Jahre bei den Lausitzern, davon sechs in der Bundesliga, haben Spuren hinterlassen. Manch einer will Tränen in den Augenwinkeln des nach außen so harten Bosniers gesehen haben.

"Ich denke, diesen Respekt habe ich mir verdient [...] der Fußballgott sieht manchmal Sachen mit anderen Augen", so der 55-Jährige emotional.

"Pipi" war am Samstag-Nachmittag ein gefragter Mann, erfüllte viele Selfie- und Autogramm-Wünsche der Cottbus-Fans. Außerdem wurde vor dem Spiel ins Energie-Museum geladen, um seine alten Trikots zu signieren.

"Das macht einen stolz", gestand der Kultkeeper nach Abpfiff sichtlich gerührt.

"Fußball macht aus, dass die Leute dich auch nach 15, 16 Jahren dich nicht vergessen. Im normalen Leben vergessen die dich von heute auf morgen."