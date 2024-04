Achterbahnfahrt bei Piplicas Rückkehr! Cottbus auf Aufstiegskurs, bittere Lok-Pille

Cottbus - Was für ein wilder Ritt für Lok Leipzigs Tomislav Piplica im Regionalliga-Duell gegen seine alte Liebe Energie Cottbus (260 Pflichtspiel für den FCE): Lok dreht erst einen 0:2-Rückstand und steht am Ende doch mit leeren Händen da. Cottbus gewinnt 4:3 (1:0) - und der Irrsinn in der Lausitz geht weiter!