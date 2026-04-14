Saison gelaufen? Lok-Stammspieler fallen nach Derby-Pleite wochenlang aus

Leipzig - Die schlechten Nachrichten für den 1. FC Lokomotive Leipzig reißen einfach nicht ab: Zwei Stammspieler werden wochenlang ausfallen.

Beim Derby gegen Chemie Leipzig verletzten sich gleich zwei Lok-Spieler. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Sonntag war für die Loksche ein Tag zum Vergessen: Nicht nur wurde das Derby gegen den Stadtrivalen Chemie Leipzig (1:0) zum ersten Mal seit 2024 verloren, noch dazu mussten Laurin von Piechowski und Tobias Dombrowa verletzt vom Platz gehen.

Jetzt gab es ein Update von Lok: Demnach zog sich von Piechowski ein Muskelfaserriss zu und wird demnach wohl bis zu sechs Wochen lang ausfallen.

Dombrowa erlitt unterdessen einen Bänderriss im Sprunggelenk, der ihn ebenfalls wochenlang aus dem Verkehr ziehen wird.

Bei beiden Verteidigern ist eine Rückkehr vor dem letzten Spieltag am 16. Mai fraglich, aber bei zügiger und komplikationsloser Genesung nicht ausgeschlossen.