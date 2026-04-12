12.04.2026 15:57 Ekstase im AKS! Chemie Leipzig gewinnt verdient das Derby gegen Lok Leipzig

Am Sonntagnachmittag empfing die BSG Chemie Leipzig Stadtrivale Lok Leipzig zum Derby im Alfred-Kunze-Sportpark und hat mit 1:0 gewonnen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf! Die BSG Chemie Leipzig hat am Sonntagnachmittag das Stadtderby gegen Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost mit 1:0 (0:0) gewonnen. Über die gesamte Länge der Partie wollten die Hausherren den Sieg gefühlt etwas mehr. Der Tabellenführer tat zu wenig. Nils Lihsek durfte sich als Torschütze von den Fans im Block feiern lassen.

Völlige Ekstase nach dem Sieg über Lok Leipzig bei den Chemikern. © EHL Media Durch den Sieg ist Chemie jetzt punktgleich in der Tabelle mit dem Greifswalder FC, der auf dem sicheren 15. Rang sitzt. Lok hingegen macht den Meisterschaftskampf durch die Pleite wieder spannend. Da Jena im Parallelspiel gewonnen hat, beträgt der Vorsprung an der Spitze nur noch vier Zähler. Endstand: BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig will Lok Leipzig heißen Tanz liefern: "Dürfen keine Roten Karten bekommen wegen dummen Dingen!" BSG Chemie Leipzig - Lok Leipzig 1:0 (0:0) Tore: Nils Lihsek (57. Minute). TAG24 berichtete im Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

Die Fans von Chemie Leipzig konnten endlich mal wieder einen Derbysieg feiern. © TAG24

Stimmen zum Spiel zwischen Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig

Lok Leipzigs Farid Abderrahmane: "Extrem bitter. Nicht unverdient, dass wir verloren haben. Unsere Fans sind natürlich sauer und enttäuscht, wir ja auch. Aber wir sind immer noch Tabellenführer. Wir waren heute immer einen halben Schritt zu spät. Ich will aber nicht sagen, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben." Chemie-Coach Alexander Schmidt: "Das ist unglaublich, ich bin überglücklich. Ich finde, das war verdient. Ein paar Chancen haben wir liegen lassen. Wir haben nur wenig zugelassen, ich kann mich an keine Großchance von Lok erinnern." Lok-Coach Jochen Seitz: "Ist kein schönes Gefühl. Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir haben bis zum Schluss alles versucht, hatten aber in der Offensive nicht die Durchschlagskraft. Das ist heute erstmal bitter."

Das Spiel ist aus: Chemie Leipzig gewinnt das Derby gegen Lok Leipzig mit 1:0

90.+5 Minute: Die letzten 60 Sekunden laufen.

90.+4 Minute: Blau-Gelb wirft alles nach vorne, Chemie verteidigt nur noch. Doch es fehlt die letzte Konsequenz bei den Gästen.

90.+2 Minute: Freistoß von Lok, landet direkt im Toraus. Bezeichnend für das, was Lok heute gemacht hat.

90. Minute: Es gibt fünf Minuten oben drauf!

89. Minute: Befreiungsschlag von Chemie, Lok kurz danach im Abseits. Es sieht sehr viel nach einem Derby-Sieg für Grün-Weiß aus,

86. Minute: Wieder liegen mehrere Spieler am Boden. Nix Wildes, kostet für Lok aber alles Zeit.

84. Minute: Die Minuten laufen langsam herunter. Das gefällt natürlich vor allen Dingen den Hausherren.

79. Minute: Heftiger Zweikampf zwischen Laurin von Piechowski und Seidel. Der Mann der Loksche verletzt sich und muss raus. Seidel wird an den Fingern behandelt, kann dann aber weitermachen.

77. Minute: Arcalean fällt im Strafraum, wird vermeintlich von Sanin getroffen. Stimmte aber nicht, hat auch der Schiedsrichter gesehen und es gab folgerichtig Gelb wegen Schwalbe.

Schlussphase zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig

Die Spieler von Chemie Leipzig bejubeln ihren Treffer zum 1:0. © Picture Point / Roger Petzsche

74. Minute: Kurios: Kurzzeitig waren zwei Bälle im Lok-Strafraum. Eigentlich hätte hier abgepfiffen werden müssen, passierte aber nicht und Chemie durfte schießen. Links vorbei. Der Ball, der nicht zählte, landete im Naumann-Tor.

72. Minute: Lok-Coach Seitz ist natürlich nicht zufrieden, hat jetzt schon ein paar Mal getauscht und hofft auf eine Wende auf dem Platz. Noch passiert aber nicht viel.

69. Minute: Weiterhin kommt Lok nicht wirklich in Richtung Chemie-Kasten. Noch etwas mehr als 20 Minuten - geht noch was für den Tabellenführer?

Eine kleine Rudelbildung nach einem Zweikampf endete in vier Gelben Karten. © TAG24

64. Minute: Zum ersten Mal Rudelbildung auf dem Feld nach einem Zweikampf. Siebeck, Bell, Bergmann und Ziane bekommen Gelb. Ziane, der die Sache angestachelt hatte, hätte möglicherweise gereicht.

62. Minute: Chemie, durch den Treffer jetzt natürlich beflügelt, gibt weiterhin den Ton an. Lok macht viel zu wenig für einen möglichen Derby-Sieg bisher.

Chemie Leipzig geht gegen Lok Leipzig in Führung

57. Minute: TOOOOR für die BSG Chemie Leipzig! Und das ist verdient! Der beste Mann des Spiels, Nils Lihsek wird von Ratifo in Szene gesetzt und darf von der Strafraumkante aus abschließen. Das Rund geht flach rechts unten in den Kasten.

Viele Zweikämpfe, wenig Chancen. Das beschreibt das Stadtderby ziemlich gut. © Picture Point / Roger Petzsche

55. Minute: Beste Möglichkeit des Spiels! Lihsek läuft stark auf den gegnerischen Kasten zu. Loks Naumann kann seinen Abschluss aber parieren.

51. Minute: Es ist mehr Tempo drin jetzt. Lok hätte gerade mehr aus einer Möglichkeit machen können, doch Arcalean wird vor dem Tor stark von Hoops gestoppt.

50. Minute: Chemie-Coach Alexander Schmidt hat sich wohl etwas zu laut beschwert über eine Schiedsrichterentscheidung. Dafür holt er sich den gelben Karton ab.

49. Minute: Unverändertes Bild auf dem Rasen. Außer personell: Lok hat einmal gewechselt. Dombrowa ist jetzt für Kusic auf dem Rasen.

46. Minute: Der Ball rollt wieder, die 2. Halbzeit wurde angepfiffen.

Halbzeitfazit

Lok kam etwas besser in die Partie, wurde dann aber ganz schnell von Chemie unter Kontrolle gebracht. Die Hausherren hatten dann ein paar gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. So richtig gefährlich war im ersten Durchgang aber nichts. So bleibt es auch nach Wiederanpfiff spannend.

Chemie-Choreo beim Spiel gegen Lok. © Picture Point / Roger Petzsche

Lok-Choreo beim Spiel gegen Chemie. © Picture Point / Roger Petzsche

Halbzeit beim Spiel Chemie Leipzig gegen BSG Chemie Leipzig

45. Minute: Nach drei Minuten Nachspielzeit ist Pause, ohne dass noch etwas Nennenswertes passiert ist.

44. Minute: Ganz komische Szene. Lihsek wird Richtung Tor von Kusic gefoult und fällt. Schiedsrichter Ostrin zeigt dem Chemiker aber Gelb wegen Schwalbe, was natürlich wenigen Grün-Weißen im Stadion gefällt.

43. Minute: Chemie musste wohl verletzungsbedingt bereits wechseln. Hoffmann ist jetzt für Akono auf dem Feld.

42. Minute: Jetzt qualmt es auf dem Platz. Eine Rauchfackel wurde aus dem Lok-Block auf den Rasen geschossen. Das Spiel muss kurz unterbrochen werden.

Da hat es kurz auf dem Feld geraucht. Die Partie wurde kurz unterbrochen. © TAG24

39. Minute: Das wäre es natürlich gewesen. Nach einem Einwurf setzt Ratifo im Strafraum zum Fallrückzieher an. Das Rund geht aber links vorbei.

35. Minute: Jetzt hat offenbar auch Blau-Gelb begriffen, dass man offensiv aktiv werden kann. Schussversuche von Adetula und Arcalean bleiben aber wirkungslos.

33. Minute: Die Chemiker nähern sich weiter an, machen aus ihren Chancen aber zu wenig.

Halbe Stunde gespielt zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig

Nach einer halben Stunde steht es noch 0:0. Chemie ist gefühlt etwas besser im Spiel. © Picture Point / Roger Petzsche

28. Minute: Gefährlich! Lihsek setzt zum Freistoß an. Wenn Zianes Stirn nicht im Weg gewesen wäre, hätte der durchaus oben links reingehen können.

27. Minute: Chemie wirkt weiterhin wacher! Ein guter Angriff wird erst am Lok-Strafraum unterbunden. Es gibt Freistoß aus guter Position für die Hausherren.

26. Minute: Etwas Gefahr nach einer Lok-Ecke. Kusic köpft aber rechts vorbei.

25. Minute: Da beim Derby nicht viel passiert, darf ein Blick auf die anderen Plätze riskiert werden. Zwickau ist in Greifswald in Führung gegangen. Mit einem hohen Sieg könnte Chemie also auf Platz 15 springen.

21. Minute: Gerade passiert nicht viel. Lok lässt sich ungewöhnlich weit hinten rein drängen. Überraschte Chemiker wissen gar nicht so recht, was sie mit so viel Ballbesitz machen sollen.

17. Minute: Nach guten Anfangsminuten der Gäste haben die Hausherren inzwischen die Kontrolle übernommen. Lok kommt noch nicht ins gewohnte Spiel. Cevis allerdings jetzt mal mit einem ersten Abschluss - links vorbei.

Anfangsphase zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig gespielt

13. Minute: Wieder Chemie! Wieder Ratifo! Der Stürmer kommt in der Mitte recht frei zum Schuss, schießt das Leder aber aus dem Stadion. Viele solcher Chancen wird Lok wohl nicht zulassen.

11. Minute: Erste Möglichkeit des Spiels! Aliji flankt von links in den Strafraum wo Ratifo aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig verwerten kann. Das Rund geht links vorbei.

9. Minute: Langsam aber sicher kommt auch Grün-Weiß besser in die Partie. Torchancen gab es aber noch keine.

6. Minute: Im Gäste-Block wird es etwas neblig. Beeinträchtigt das Spiel aber nicht, wo Lok bislang optisch etwas überlegen ist.

4. Minute: Ratifo erwischt Siebeck mit dem Arm im Gesicht. Passiert ist das Ganze im Chemie-Strafraum. Ein Pfiff blieb aber aus.

3. Minute: Es dauert jetzt schon etwas länger. Vor einer Lok-Ecke nimmt sich der Unparteiische gefühlt jeden Spieler zur Brust und bittet um Ruhe. Der eigentliche Eckstoß bringt dann nix ein.

1. Minute: Die Partie läuft! Chemie von links nach rechts auf die eigenen Fans zu.

13.59 Uhr: Anpfiff zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig: Gleich rollt der Ball im AKS!

Alle sind bereit, Chemie Leipzig darf anstoßen. Auf ein friedliches Derby!

Gleich geht es los. © TAG24

13.50 Uhr: In wenigen Minuten geht es los

Die Mannschaften sind wieder in der Kabine, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Fans sind bereit, es darf dann gern losgehen. In zehn Minuten ist Anpfiff. Schiedsrichter Eugen Ostrin leitet die Partie.

Langsam sollte sich jeder zu seinem Platz begeben. © TAG24

13.37 Uhr: Polizei auf das Derby Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig vorbereitet

Man hofft es ja nicht, aber das Derby zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig könnte auch abseits des Rasens hitzig werden. Für den Fall der Fälle ist die Leipziger Polizei aber vorbereitet. Wasserwerfer stehen am AKS bereit. Zudem werden wieder Drohnen eingesetzt.

Sollte es ungemütlich werden, ist die Polizei bereit. © EHL Media

13.30 Uhr: Beide Teams zum Warmmachen auf dem Feld

Das Wetter in Leipzig könnte besser sein. Vom strahlenden Samstagssonnenschein ist nix mehr übrig. Inzwischen sind die beiden Teams auf dem Rasen, um sich warmzumachen. So langsam wird es ernst.

Fans und Mannschaften sind langsam bereit für das Derby. © TAG24

13.17 Uhr: Lok-Fans sind gelandet

Gut eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff sind die Fans von Lok Leipzig auch im AKS gelandet. Empfangen wurden sie natürlich recht freundlich mit Pfiffen. Zuvor hatten die Chemie-Fans den Gästeblock in Grün-Weiß geschmückt, was wohl nicht lang so bleiben wird.

Die Deko im Gästeblock wird wohl nicht lang halten. © Picture Point / Roger Petzsche

13.11 Uhr: Aufstellungen der beiden Teams sind da

Nicht mehr lange, dann geht das mit viel Spannung erwartete Derby los. Inzwischen ist auch klar, welche Startelf bei den jeweiligen Teams auf den Rasen stehen wird. Chemie schickt folgende Elf ins Rennen: Bergmann, Hoops, Seidel, Aliji, Wendt, Sanin, Lihsek, Lisinski, Ratifo, Bell, Akono Lok kontert mit dieser Startaufstellung: Naumann, Wilton, Abderrahmane, Adetula, Ziane, Siebeck, Arcalean, Cevis, Grözinger, Kusic, Von Piechowski

12.50 Uhr: BSG Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Regionalliga-Spiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und Lok Leipzig! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.