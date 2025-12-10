Schwere Knie-Verletzung! Lok-Verteidiger droht Saison-Aus

Leipzig - Lok Leipzigs Innenverteidiger Jan-Philipp Stein (23) fällt für mindestens vier bis sechs Monate aus.

Jan-Philipp Stein (23, u.) hat sich beim Training schwer am Knie verletzt. © IMAGO / Lobeca

Wie der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost am Mittwoch berichtet, hatte sich der 23-Jährige bereits beim Wochenend-Training eine schwere Verletzung zugezogen.

Die bittere Diagnose der Mannschaftsärzte im St. Elisabeth-Krankenhaus: Meniskusriss im rechten Knie!

Da eine Operation nach Einschätzung der Mediziner unumgänglich ist, wird Stein der Lokschen wohl mindestens vier bis sechs Monate fehlen.

Geschäftsführer Toni Wachsmuth (38) bedauert den Ausfall des Verteidigers sehr: "Das ist eine sehr bittere Nachricht für uns, aber vor allem für 'Steini'. Er hat sich super in die Mannschaft integriert und in allen Spielen durch konstant gute Leistungen absolut überzeugt."