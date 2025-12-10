Schwere Knie-Verletzung! Lok-Verteidiger droht Saison-Aus
Leipzig - Lok Leipzigs Innenverteidiger Jan-Philipp Stein (23) fällt für mindestens vier bis sechs Monate aus.
Wie der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Nordost am Mittwoch berichtet, hatte sich der 23-Jährige bereits beim Wochenend-Training eine schwere Verletzung zugezogen.
Die bittere Diagnose der Mannschaftsärzte im St. Elisabeth-Krankenhaus: Meniskusriss im rechten Knie!
Da eine Operation nach Einschätzung der Mediziner unumgänglich ist, wird Stein der Lokschen wohl mindestens vier bis sechs Monate fehlen.
Geschäftsführer Toni Wachsmuth (38) bedauert den Ausfall des Verteidigers sehr: "Das ist eine sehr bittere Nachricht für uns, aber vor allem für 'Steini'. Er hat sich super in die Mannschaft integriert und in allen Spielen durch konstant gute Leistungen absolut überzeugt."
Jan-Philipp Stein war erst im Juni dieses Jahres von Viktoria Aschaffenburg nach Leipzig gewechselt und hatte einen Einjahresvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.
