Knallerspiel bei Lok! Wachsmuth warnt vor FSV-Spieler Sezer

Zwickau/Leipzig - Die Rückrunde startet am Freitagabend 19 Uhr im Bruno-Plache-Stadion gleich mit einem absoluten Knallerspiel: Tabellenführer Lok Leipzig , zu Hause in dieser Saison mit acht Siegen und 17:1 Toren das Maß aller Dinge, empfängt den Fünften aus Zwickau .

Lobt Zwickau wegen einer bisher guten Saison: Loks Sportchef Toni Wachsmuth (39). © picture point/Sven Sonntag

Die Schwäne haben sich letztes Wochenende bei Chemie Leipzig den ersten Auswärtsdreier seit zwei Monaten geschnappt und wollen die "Leipziger Wochen" veredeln. "Lok steht nicht umsonst ganz oben, aber die Mannschaft ist fokussiert. Wir haben Lust auf das Spiel", sagt Lukas Eixler. Der erst 22-jährige Offensivspieler machte zuletzt den Unterschied aus, bereitete beim 2:1 in Leutzsch den ersten Treffer vor und erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor. Mit je sechs Toren und Vorlagen ist er überdies vereinsinterner Top-Scorer.

Das ist auch in Probstheida nicht verborgen geblieben, wie Lok-Sportchef Toni Wachsmuth (39) im Gespräch mit TAG24 durchblicken ließ. "Der FSV hat insgesamt eine gute Hinrunde gespielt und steht zu Recht in der Spitzengruppe", meint "Wachser".

Der 39-Jährige hat aufgrund seiner langen Zwickauer Vergangenheit als Aufstiegsheld und späterer Sportdirektor noch immer einen besonderen Bezug zu den Westsachsen.