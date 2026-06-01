Tag der Entscheidung in Würzburg im Liveticker: Schafft Lok Leipzig den Sprung in die 3. Liga?

Würzburg - Schafft Lok Leipzig endlich den Sprung in die 3. Liga oder platzt der große Traum zum dritten Mal ? Die Sachsen sind am Montagabend (18.30 Uhr/MagentaTV) bei den Würzburger Kickers zu Gast, müssen nach der 0:1-Pleite im Hinspiel unbedingt gewinnen. TAG24 ist für Euch live dabei.

Das Hinspiel daheim gegen die Würzburger Kickers verlor Lok Leipzig mit 0:1. Ein Sieg im Rückspiel ist also Pflicht. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnen die Blau-Gelben mit einem Tor Unterschied, geht es in die Verlängerung und möglicherweise im Anschluss ins Elfmeterschießen. Ein Sieg mit zwei Toren Abstand und Leipzig steigt auf.

Würzburg hingegen reicht ein Remis, um aufzusteigen. Die Bayern werden mit ihrer starken Offensive aber garantiert auf Sieg spielen.

Überhaupt wird es für Lok darum gehen, bei Kontern in der Defensive kompakter zu stehen, als das noch im Hinspiel der Fall war. Zusätzlich braucht es im Angriff unbedingt mehr Durchschlagskraft.

Eine Mammutaufgabe. Doch unmöglich ist es nicht.