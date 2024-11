Ungewöhnliche Finanzierung bei Lok Leipzig: Wenn Spieler ihr Trainingslager mitbezahlen

Leipzig führt nach 15 Spieltagen die Nordost-Staffel mit sieben Punkten vor dem Zweiten an. Am Ende der Serie entscheiden zwei Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die dritte Liga.

Der Sportdirektor verweist auf die besseren klimatischen Bedingungen in der Türkei und will zwei Testspiele auf Naturrasen austragen, was in heimischen Gefilden nicht unbedingt möglich sei.