Investoren-Familie schenkt Lok Leipzig alle Anteile: Verein bedankt sich rührend

Leipzig - Die Familie des früheren Mäzens Franz-Josef Wernze hat die noch in Familienbesitz gehaltenen Anteile an Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig zurückgegeben.

Der Regionalligist hatte Anfang Juni in den Relegationsspielen den Aufstieg in die dritte Liga verpasst und nimmt in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in der Regionalliga.