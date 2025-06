Erster Neuzugang! Lok Leipzig holt sich Verstärkung für die Defensive

Alles in Kürze

David Grözinger (26, l.) wechselt vom BFC Dynamo zu Lok Leipzig. © 1. FC Lokomotive Leipzig

Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, konnte man den 26-jährige David Grözinger vom BFC Dynamo für sich gewinnen.

Ausgebildet wurde der frühere U17-Nationalspieler beim VfB Stuttgart, danach folgten Wechsel zum 1. FC Schweinfurt und dem SSV Ulm 1846, mit denen Grözinger jeweils eine Regionalliga-Meisterschaft feiern durfte.

Sportdirektor Toni Wachsmuth (38) lobte die Neuverpflichtung: "David hat in den letzten Jahren immer auf Topniveau in der Regionalliga gespielt und gehörte stets zu den stärksten Linksverteidigern in der jeweiligen Liga."