01.06.2026 18:20 Würzburger Kickers gegen Lok Leipzig im Liveticker: Aufstellungen da!

Lok Leipzig ist am Montagabend bei den Würzburger Kickers zu Gast. Es geht um den Aufstieg in die 3. Liga. TAG24 ist im Liveticker dabei.

Von Michi Heymann

Würzburg - Schafft Lok Leipzig endlich den Sprung in die 3. Liga oder platzt der große Traum zum dritten Mal? Die Sachsen sind am Montagabend (18.30 Uhr/MagentaTV) bei den Würzburger Kickers zu Gast, müssen nach der 0:1-Pleite im Hinspiel unbedingt gewinnen. TAG24 ist für Euch live dabei.

Würzburger Kickers - Lok Leipzig 0:0 Tore: Besondere Vorkommnisse:

18.15 Uhr: Letzte Motivation holen

Während die Kickers schon lange wieder in der Kabine sind haben sich die Lok-Fans noch ein letztes Mal vor ihre Fans gestellt, um sich maximale Motivation abzuholen. Jetzt sind wirklich alle heiß hier. Gleich gehts los.

Alle Fans da, die Mannschaft ist bereit. Es kann losgehen! © TAG24

18 Uhr: Mannschaften machen sich warm

Gute Stimmung schon in der Arena, die Mannschaften machen sich inzwischen warm. Auch der Lok-Block ist langsam gefüllt. 1800 Gästefans passen da rein. In einer halben Stunde pfeift Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Begegnung an.

Die Mannschaften sind auf dem Platz und bereiten sich auf den Anpfiff vor. © TAG24

17.55 Uhr: McLemore vielleicht als Joker

Die ganz großen Überraschungen bei Lok Leipzig sind also ausgeblieben. Laurin von Piechowski hat es wie befürchtet gar nicht mehr geschafft. Malik McLemore ist immerhin im Kader. Nicht unwahrscheinlich, dass er unter Schmerzmitteln zumindest einen Jokereinsatz bekommen könnte.

17.40 Uhr: Aufstellungen der Würzburger Kickers und Lok Leipzig da

Keine Stunde mehr dann rollt der Ball am Dalle! Inzwischen ist auch klar, welche Teams beim Anpfiff auf dem Platz stehen werden. Kickers: Hipper - Nischalke, Ochs, Kurzweg, Omore, Hägele, Meisel, Farahnak, Berisha, Bonga, Kraus Lok Leipzig: Naumann - Wilton, Abderrahmane, Adetula, Zinae, Siebeck, Cevis, Grözinger, Öztürk, Dombrova, Kusic

Die ganz großen Überraschungen sind bei Lok Leipzig also ausgeblieben. © TAG24

17.13 Uhr: Erste Fans von Lok Leipzig in der AKON ARENA

"Alle in Gelb", war die Aufforderung an die Lok-Fans vor dem Anpfiff. Ein erster Blick auf den sich langsam füllenden Auswärtsblock in der AKON ARENA zeigt, dass ein paar Anhänger aber auch in Blau erschienen sind. Auf der anderen Seite ein ähnliches Bild. Die Würzburg-Anhänger sollten in einem weißen Outfit zum Anfeuern kommen. Nicht selten blitzen dazwischen aber auch rote Trikots auf.

Der Lok-Block füllt sich langsam. © TAG24

16.50 Uhr: Großer Ansturm bereits Stunden vor Anpfiff

Keine zwei Stunden mehr zum Anpfiff. Die Zuschauer strömen bei angenehmen 23 Grad bereits zahlreich ins Rund. Die Aufstellungen beider Teams sind noch nicht da. Nach TAG24-Informationen könnte Malik McLemore aber tatsächlich auf dem Bogen stehen. Der Offensivmann könnte unter Schmerzmitteln wohl wenigstens ein paar Minuten spielen - sicher ist das aber nicht. Auch bei Laurin von Piechowski wird es eng. Beim Abschlusstraining am Montag waren die Schmerzen noch groß.

Bereits zwei Stunden vor Anpfiff strömen die Zuschauer zahlreich ins Stadion. © TAG24/Michael Heymann

15.55 Uhr: Leipzig-Fans in Würzburg unterwegs

Über den kompletten Montag hinweg wurden zahlreiche Lok-Fans in Würzburg gesichtet. Über 2000 Blau-Gelbe werden wohl erwartet. 1800 Tickets betrug das Gästekontingent. In der Nähe der Arena sind bereits auch die ersten Spuren zu sehen, dass die Sachsen da sind.

Lok Leipzig ist in Würzburg gelandet. © TAG24

15.27 Uhr: Lok Leipzig maximal vorbereitet