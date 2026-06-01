Würzburger Kickers gegen Lok Leipzig im Liveticker: Aufstellungen da!
Würzburg - Schafft Lok Leipzig endlich den Sprung in die 3. Liga oder platzt der große Traum zum dritten Mal? Die Sachsen sind am Montagabend (18.30 Uhr/MagentaTV) bei den Würzburger Kickers zu Gast, müssen nach der 0:1-Pleite im Hinspiel unbedingt gewinnen. TAG24 ist für Euch live dabei.
Würzburger Kickers - Lok Leipzig 0:0
Tore:
Besondere Vorkommnisse:
18.15 Uhr: Letzte Motivation holen
Während die Kickers schon lange wieder in der Kabine sind haben sich die Lok-Fans noch ein letztes Mal vor ihre Fans gestellt, um sich maximale Motivation abzuholen.
Jetzt sind wirklich alle heiß hier. Gleich gehts los.
18 Uhr: Mannschaften machen sich warm
Gute Stimmung schon in der Arena, die Mannschaften machen sich inzwischen warm. Auch der Lok-Block ist langsam gefüllt. 1800 Gästefans passen da rein.
In einer halben Stunde pfeift Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Begegnung an.
17.55 Uhr: McLemore vielleicht als Joker
Die ganz großen Überraschungen bei Lok Leipzig sind also ausgeblieben. Laurin von Piechowski hat es wie befürchtet gar nicht mehr geschafft.
Malik McLemore ist immerhin im Kader. Nicht unwahrscheinlich, dass er unter Schmerzmitteln zumindest einen Jokereinsatz bekommen könnte.
17.40 Uhr: Aufstellungen der Würzburger Kickers und Lok Leipzig da
Keine Stunde mehr dann rollt der Ball am Dalle! Inzwischen ist auch klar, welche Teams beim Anpfiff auf dem Platz stehen werden.
Kickers: Hipper - Nischalke, Ochs, Kurzweg, Omore, Hägele, Meisel, Farahnak, Berisha, Bonga, Kraus
Lok Leipzig: Naumann - Wilton, Abderrahmane, Adetula, Zinae, Siebeck, Cevis, Grözinger, Öztürk, Dombrova, Kusic
17.13 Uhr: Erste Fans von Lok Leipzig in der AKON ARENA
"Alle in Gelb", war die Aufforderung an die Lok-Fans vor dem Anpfiff. Ein erster Blick auf den sich langsam füllenden Auswärtsblock in der AKON ARENA zeigt, dass ein paar Anhänger aber auch in Blau erschienen sind.
Auf der anderen Seite ein ähnliches Bild. Die Würzburg-Anhänger sollten in einem weißen Outfit zum Anfeuern kommen. Nicht selten blitzen dazwischen aber auch rote Trikots auf.
16.50 Uhr: Großer Ansturm bereits Stunden vor Anpfiff
Keine zwei Stunden mehr zum Anpfiff. Die Zuschauer strömen bei angenehmen 23 Grad bereits zahlreich ins Rund.
Die Aufstellungen beider Teams sind noch nicht da. Nach TAG24-Informationen könnte Malik McLemore aber tatsächlich auf dem Bogen stehen. Der Offensivmann könnte unter Schmerzmitteln wohl wenigstens ein paar Minuten spielen - sicher ist das aber nicht. Auch bei Laurin von Piechowski wird es eng. Beim Abschlusstraining am Montag waren die Schmerzen noch groß.
15.55 Uhr: Leipzig-Fans in Würzburg unterwegs
Über den kompletten Montag hinweg wurden zahlreiche Lok-Fans in Würzburg gesichtet. Über 2000 Blau-Gelbe werden wohl erwartet. 1800 Tickets betrug das Gästekontingent.
In der Nähe der Arena sind bereits auch die ersten Spuren zu sehen, dass die Sachsen da sind.
15.27 Uhr: Lok Leipzig maximal vorbereitet
In gut drei Stunden ist Anpfiff in der AKON ARENA. Lok Leipzig hat (mindestens) 90 Minuten Zeit, sich den Traum von der 3. Liga wahr zu machen.
Die Mannschaft befindet sich schon seit Sonntag in Würzburg, um sich optimal auf das Match vorzubereiten und natürlich jeglicher Eventualität eines anstrengenden Staus am Spieltag aus dem Weg zu gehen. Einlass am Dalle ist bereits 16.30 Uhr.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag