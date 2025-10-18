37 ungeschlagene Spiele gegen Aufsteiger: RB Leipzig will Topserie auch gegen HSV fortsetzen

RB Leipzig will die Serie von 37 ungeschlagenen Spielen gegen Aufsteiger ausbauen – doch der HSV reist mit Rückenwind und sieben Punkten aus drei Partien an.

Von Frank Kastner

Leipzig - RB Leipzig will seine Topserie gegen Aufsteiger in der Bundesliga auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den HSV fortsetzen.

RB-Cheftrainer Ole Werner (37) will die beeindruckende Serie von 37 ungeschlagenen Spielen gegen Aufsteiger ausbauen.
© Picture Point / Gabor Krieg

Die Sachsen sind seit 37 Partien ohne Niederlage im Duell mit Aufsteigern (32 Siege, fünf Remis).

Der HSV holte allerdings zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen.

"Wir müssen auf uns selbst schauen und eine Topleistung bringen", sagte RB-Cheftrainer Ole Werner (37).

Dabei kann er wieder auf Antreiber Xaver Schlager (28) setzen.

Große Vorfreude gibt es bei den Leipzigern auf die Rückkehr und das Wiedersehen mit Rekordspieler Yussuf Poulsen (31), der vor dem Spiel verabschiedet wird.

Der HSV ist wie RB nach einer Pleite in München in die Spur gekommen und hat seit dem 0:5 beim FC Bayern nicht mehr verloren.

Die Leipziger holten nach dem 0:6-Auftaktdebakel in München 13 Punkte und kletterten auf Rang drei.

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

