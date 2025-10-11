 1.890

Schock, Verzweiflung, Hoffnung bei RB Leipzigs Henrichs: "Ich hab direkt losgeheult"

Vor zehn Monaten verletzte sich RB Leipzigs Benjamin Henrichs schwer. In der MDR-Doku "Glaubwürdig" erzählt er, was ihm hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Rund zehn Monate ist es her, als sich Benjamin Henrichs (28) im Spiel seines Klubs RB Leipzig gegen die Bayern so schwer verletzte, dass sein Comeback bis heute in weiter Ferne scheint. In der MDR-Kurzdoku "Glaubwürdig" erzählt er, was ihm dabei hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Der Moment, der alles veränderte: Benjamin Henrichs (28) erlitt im vergangenen Dezember einen Achillessehnenriss.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Der Glaube hält mich davon ab, irgendwie zu zweifeln, ob ich nochmal zurückkomme, wie ich zurückkomme", so der Fußballer, der die vergangenen Monate gegen Schmerzen und Rückschläge gekämpft hat.

An jenem verhängnisvollen Tag im Dezember 2024 war Henrichs in der letzten Minute der Nachspielzeit beim Auswärtsspiel in München ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängengeblieben und schreiend zu Boden gegangen. Die Diagnose: Achillessehnenriss.

"Ich hab direkt losgeheult", erinnert sich der deutsche Nationalspieler zurück. Schmerzen, Schock und Fassungslosigkeit darüber, dass ausgerechnet ihm das passiert ist, ließen den 28-Jährigen die darauffolgende Nacht wachliegen.

Doch sein Glaube an Gott, der ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet, hilft ihm bei seiner Genesung, sagt er.

"Diesen Glauben in dir zu haben und Tag für Tag auch danach zu leben, gibt einem extrem Kraft. So sehr, dass ich noch mehr Freude empfinde, wenn ich irgendwann wieder auf dem Platz stehe", ist Benny sich sicher.

Er musste vom Platz getragen werden, konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, wie lange sich der Heilungsprozess hinziehen wird.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Sein Glaube an Gott gibt Benjamin Henrichs Kraft

Tagtäglich kämpft der 28-Jährige um sein Comeback auf dem Fußballplatz.  © Bildmontage: MDR/RB Leipzig

Dennoch waren die vergangenen Monate nicht immer leicht für den Kicker, seine Genesung schritt nicht wie gewünscht voran, eine zweite Operation war unumgänglich.

Das sei eine der schwersten Phasen bisher gewesen, gibt der gebürtige Westfale zu. "Du hast das Gefühl, du kämpfst an gegen etwas, gegen das du nicht gewinnen kannst."

Und trotzdem baut er auf Gott und ist sich sicher, dass er alles Erlebte diesem zu verdanken hat. Mit seiner Hilfe werde er stärker zurückkommen.

Die Fortschritte während der Reha dokumentiert Henrichs in dem Video-Podcast "Faith over Fear", was soviel heißt wie "Der Glaube ist stärker als die Angst". "Ich versuche den Leuten einfach mitzugeben, dass hinter dem Fußballer, den ihr Woche für Woche seht auf dem Platz, ein Mensch steckt."

Aktuell befindet sich der Außenverteidiger im Aufbautraining, wie aktuellen Posts bei Instagram zu entnehmen ist. Über den Zeitpunkt seines Comebacks ist noch nichts bekannt.

Die MDR-Doku "Glaubwürdig: Benjamin Henrichs" könnt Ihr online anschauen, außerdem eine längere Version mit dem Titel "Fußballprofi Benjamin Henrichs - Vom Verletzungsschock zum Comeback-Traum" in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / S. Sonntag, MDR/RB Leipzig

