Schock, Verzweiflung, Hoffnung bei RB Leipzigs Henrichs: "Ich hab direkt losgeheult"

Leipzig - Rund zehn Monate ist es her, als sich Benjamin Henrichs (28) im Spiel seines Klubs RB Leipzig gegen die Bayern so schwer verletzte , dass sein Comeback bis heute in weiter Ferne scheint. In der MDR-Kurzdoku "Glaubwürdig" erzählt er, was ihm dabei hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Der Moment, der alles veränderte: Benjamin Henrichs (28) erlitt im vergangenen Dezember einen Achillessehnenriss. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Der Glaube hält mich davon ab, irgendwie zu zweifeln, ob ich nochmal zurückkomme, wie ich zurückkomme", so der Fußballer, der die vergangenen Monate gegen Schmerzen und Rückschläge gekämpft hat.

An jenem verhängnisvollen Tag im Dezember 2024 war Henrichs in der letzten Minute der Nachspielzeit beim Auswärtsspiel in München ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängengeblieben und schreiend zu Boden gegangen. Die Diagnose: Achillessehnenriss.

"Ich hab direkt losgeheult", erinnert sich der deutsche Nationalspieler zurück. Schmerzen, Schock und Fassungslosigkeit darüber, dass ausgerechnet ihm das passiert ist, ließen den 28-Jährigen die darauffolgende Nacht wachliegen.

Doch sein Glaube an Gott, der ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet, hilft ihm bei seiner Genesung, sagt er.

"Diesen Glauben in dir zu haben und Tag für Tag auch danach zu leben, gibt einem extrem Kraft. So sehr, dass ich noch mehr Freude empfinde, wenn ich irgendwann wieder auf dem Platz stehe", ist Benny sich sicher.