Acht Tore, aber noch kein Sieg: Wie gefährlich kann Gladbach für RB Leipzig werden?

Gladbach - Zwei unterschiedliche Gefühlswelten treffen aufeinander! Am heutigen Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) ist RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Während die Sachsen in der Bundesliga und der Champions League absolut in der Spur sind, rennen die Fohlen aktuell ihren Ansprüchen hinterher.