RB Leipzigs neues Mittelfeldjuwel: Wer Ouedraogo direkt an die Hand genommen hat

Assan Ouedraogo (18) ist einer von bislang zwei Neuzugängen bei RB Leipzig. © RB Leipzig / motivio

"Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Was Neues nach all den Jahren bei Schalke. Eine neue Herausforderung und ich freu mich drauf", so der Mittelfeldspieler.

Da die meisten der RB-Kicker noch im Urlaub oder bei der Europameisterschaft aktiv sind, hatte der U17-Nationalspieler noch nicht die Gelegenheit, viele seiner zukünftigen Kollegen kennenzulernen.

Ein paar Akteure hätten das Juwel aber direkt unter ihre Fittiche genommen. Ouedraogo: "Ja, Elmas (Anm.d.Red.: Eljif Elmas) ist ein lustiger Kerl und Kevin Kampl kannte ich schon bisschen davor. Der hat mich auch direkt an die Hand genommen."

Von seinem neuen Trainer Marco Rose (47) zeigte sich der 18-Jährige auch direkt begeistert: "Er ist genau so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er ist eine sehr starke Autorität, sehr impulsiv und gibt gut Feuer."

In den nächsten Tagen wird der Ex-Knappe sehr viel Gelegenheit haben, sich Rose besonders anzubieten. Erst in den nächsten Wochen trudeln so langsam die Nationalspieler ein. Bis dahin wird der Sachsen-Kader mit zahlreichen Jugendspielern aufgefüllt.