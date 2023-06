Belgien-Knipser, Klopp-Talent oder Senegal-Stürmer: Wer wird RB Leipzigs erster Top-Einkauf?

Leipzig - RB Leipzigs Sportboss Max Eberl (49) hat in diesen Tagen einiges um die Ohren. Der neue Kader für die kommende Spielzeit will geplant werden. Und dem Anschein nach stehen einige sehr interessante Namen auf seiner Liste.

Fabio Carvalho (20) bekommt beim FC Liverpool keine Spielzeit. Die Rasenballer hätten Interesse daran, sie ihm zu geben. © LINDSEY PARNABY / AFP

In den letzten Tagen war immer wieder zu lesen, dass sich die Rasenballer gern die Dienste von Fabio Carvalho (20) sichern wollen. Das Mittelfeldtalent steht aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag.

Angeblich habe der Bundesligist bereits ein erstes Angebot abgegeben, was laut einem Bericht der "Times" aber abgelehnt und als "lächerlich" bezeichnet wurde.

14,5 Millionen Euro wollten die Sachsen demnach bezahlen, um Carvalho, der noch Vertrag bis 2027 hat von der Insel zu holen.

Unter Trainer Jürgen Klopp (55) wird der Portugiese wohl auch in der kommenden Spielzeit nicht allzu viele Einsatzzeiten bekommen. Deshalb ist ein Abgang schon wahrscheinlich.

Liverpool würde ihn wohl aber nur verleihen und bei guter Entwicklung zurückholen wollen, was RB nicht so in die Karten spielt.

Viel mehr bereite man in Leipzig gerade ein zweites Angebot vor, um Carvalho fest zu verpflichten.