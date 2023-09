Bleibt er doch länger als ein Jahr? Das ist RB Leipzigs Plan mit Xavi

Leipzig - Er ist einer der Hauptgründe, warum der Abgang von Christopher Nkunku (25) zum FC Chelsea kaum ins Gewicht fällt. Xavi (20) macht RB Leipzig von Beginn der Saison an große Freude, schoss wettbewerbsübergreifend bereits sieben Tore.

Xavi (20, Foto) brauchte bei RB Leipzig quasi keine Eingewöhnungszeit und ist unter Marco Rose (47) in der Offensive gesetzt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Sein Trainer Marco Rose (47) bezeichnete den Niederländer zuletzt als "Prototyp für unseren Fußball, das bedeutet gut gegen den Ball, bereit, gegen den Ball zu arbeiten, aber auch einfach sehr gut mit dem Ball zu sein. Diese Mischung wünschst du dir als Trainer."

So einen Spieler gibt man natürlich ungern ab. Allerdings sind den Roten Bullen am Ende dieser Saison in der Theorie die Hände gebunden. Paris Saint-Germain hat alle Rechte, die Offensivleihe zurück nach Frankreich zu holen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Und so wie der 20-Jährige gerade auf sich aufmerksam macht, scheint ein Abgang mehr als wahrscheinlich.

Doch komplett die Hoffnung auf einen Verbleib aufgeben möchte man bei den Rasenballern noch nicht. Vielmehr will man den Spieler selbst dazu bringen, sich im kommenden Sommer für RB auszusprechen.

Sportchef Max Eberl (50) zum "Kicker": "Klar haben wir die Intention, das im besten Fall zu verlängern. Xavi hat einen sehr guten Start hingelegt, und er hat gerade einen sehr guten Lauf. Wir binden ihn, glaube ich, gerade emotional an RB Leipzig. Er identifiziert sich mit uns, mit der Mannschaft und dem Klub. Wir versuchen im Sommer 2024 zu erwirken, dass er länger bei uns ist."