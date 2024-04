Bleibt Xavi tatsächlich bei RB Leipzig? Was Marco Rose jetzt von seinen Bossen erwartet

Supertalent Xavi Simons (21) soll unbedingt bei RB Leipzig bleiben. Doch die Sachsen haben grundsätzlich keine Entscheidungsgewalt. © Picture Point/Roger Petzsche

19 Torbeteiligungen in 29 Bundesliga-Spielen, dazu zwei Tore und zwei Vorlagen in acht Champions-League-Einsätzen: Xavi ist zum Dauerbrenner bei den Roten Bullen geworden, konnte seinen Marktwert laut transfermarkt.de innerhalb eines Dreivierteljahres auf 80 Millionen Euro verdoppeln.

"Tolle Verpflichtung, überragender Junge auf und neben dem Platz, hat umheimlich viel Impact für unser Spiel", lobte Rose seinen Schützling in einem aktuellen Sky-Interview.

Der Leihvertrag mit Paris Saint-Germain hat lediglich eine Laufzeit von einem Jahr - ohne Kaufoption. Klar: RB hat also grundsätzlich keine Entscheidungsgewalt, kann aber über weitere Entwicklungsmöglichkeiten, Freiheiten auf dem Rasen und einer vorzüglichen Stimmung im Team punkten. Erstes Ziel, um eine erneute Leihe des Niederländers anschließen zu lassen: die Königsklassen-Quali.

"Und dann erwarte ich von unserer Chefetage, dass sie die Gespräche in die Richtung gestalten, dass wir den Jungen noch ein oder zwei Jahre hier haben. Ich bin nach wie vor sehr positiv, dass wir ihn nächstes Jahr auch noch bei uns sehen. Xavi macht den Eindruck, dass er sich hier wohlfühlt und sich gut entwickelt", sagte Rose.

Der 47-Jährige glaubt fest daran, dass ihn mindestens eine weitere Saison in der Bundesliga guttun würde. Ebenso wie bei Benjamin Sesko (20), der immer besser ins Rollen kommt und laut Sky eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro haben soll, seit Wochen immer wieder mit einem Sommer-Abgang in Verbindung gebracht wird.