Champions League: Plötzlich drücken RB Leipzig und Dortmund dem FC Bayern die Daumen!

Leipzig - Mit einem starken 4:2 gegen Atletico Madrid hat Borussia Dortmund am Dienstagabend das Halbfinale der Champions League klargemacht. Der FC Bayern München könnte am Mittwoch folgen, wenn man Arsenal London aus dem Weg räumt. Eine Hoffnung, die jetzt auch die Borussia und RB Leipzig teilen.

Aktuell stehen die Chancen gut, dass RB Leipzig und Borussia Dortmund beide in der nächsten Saison Champions League spielen. © Jan Woitas/dpa

Ab der Saison 2024/25 wird ein fünfter Startplatz in der reformierten Königsklasse garantiert, wenn eine Liga im UEFA-Ranking mindestens den zweiten Platz erreicht.

Aktuell steht die Bundesliga mit 17,214 Punkten wieder vor England (16,750). Spitzenreiter Italien (18,428) wird sich wohl nicht mehr verdrängen lassen.

Besiegen die Münchner die Londoner und Bayer Leverkusen am Donnerstag in der Europa League West Ham, dann stehen die Chancen wahnsinnig gut, dass auch der fünfte Rang in der Bundesliga für den größten europäischen Wettbewerb reicht.

Und damit könnten wohl vor allen Dingen Dortmund und die Rasenballer aufatmen, die sich aktuell einen erbitterten Kampf um den vierten Platz liefern.

Da Eintracht Frankfurt weit abgeschlagen auf dem sechsten Rang liegt, wäre der Druck beinahe komplett raus und die Planungen für die neue Saison könnten intensiviert werden. Gerade für die Sachsen wäre ein Verpassen der Champions League eine Katastrophe, weil einige Spieler wie Xavi Simons (20) sicher nicht zu halten wären.