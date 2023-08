Blutabgang von Yussuf Poulsen: Was das für RB Leipzig jetzt bedeutet

Dennoch konnte Poulsen beim Training am Dienstag trotzdem nur ein reduziertes individuelles Programm absolvieren. Aber Entwarnung beim Offensivmann: Sein Einsatz am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin (17.30 Uhr/DAZN) scheint nicht gefährdet zu sein.

Nach kurzer Behandlungsphase konnte der Däne mit einer Platzwunde aber mit einem Turban weiterspielen. In der 80. Minute nahm ihn Coach Marco Rose (46) dann schließlich raus. Offenbar war die Wunde zunächst doch nicht so schlimm wie erwartet.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit am Freitagabend rauschten der Stürmer und Stuttgarts Dan-Axel Zagadou (24) fies mit den Köpfen zusammen.

Neuzugang Xavi Simons (20) war gegen den VfB Stuttgart RB Leipzigs bester Spieler. Der Niederländer hat sich erstaunlich schnell eingelebt. © Picture Point / Roger Petzsche

Ansonsten gibt es aus Leipziger Sicht nur gute Nachrichten vom Trainingsplatz: Bis auf die Langzeitverletzten El Chadaille Bitshiabu (18/Innenbandriss im Knie) und Amadou Haidara (25/Muskelverletzung in der Wade) waren alle Spieler mit dabei.

Und fitte Spieler wird es auch brauchen, um die aktuell formstarken Hauptstädter zu schlagen. Wie schon gegen die Schwaben am letzten Freitag müssen die Roten Bullen gegen den aktuellen Tabellenführer antreten.

Mut machen dürfte aber, dass mit Xavi Simons (20) und Dani Olmo (25) mindestens zwei Rasenballer ebenfalls erstklassig drauf sind.

Aber: Die Bilanz an der Alten Försterei könnte besser sein. In den letzten drei Duellen in Berlin verloren die Sachsen jeweils mit 1:2.