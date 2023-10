Blauer Knöchel, blaues Knie, blutige Lippe! RB Leipzigs Xavi trotzdem nicht Man of the Match

Leipzig - David Raum (25) und Xavi Simons (20): Ein Duo, das sich beim 3:1 gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League zwei Treffer gegenseitig auflegte. Während einer ein Traumtor erzielte und lädiert vom Platz ging, wurde der andere Kicker von RB Leipzig "Man of the Match".

David Raum (25) erzielte das 1:0 - sein erstes Champions-League-Tor ever. © picture point/Sven Sonntag

Sein Treffer zum 1:0 in der 12. Minute und die Vorlage für Xavis Wundertor in der 59. Minute brachten Raum am Mittwoch die Auszeichnung zum "Man of the Match" von der UEFA ein.

"Schön, dass ich als Verteidiger mal ein Tor mach' da vorne und der erste Schuss gleich reinrutscht", sagte er danach bei DAZN.

Bei der Führung hatte der 25-Jährige auf der linken Seite zu viel Platz, was Xavi erkannte und den Linksverteidiger bediente.

"Ich bin nicht bekannt für meinen Abschluss, sondern für meine Flanken, deswegen habe ich natürlich den Kopf oben. Ich hatte einen ganz guten Winkel und gesehen, dass ich jetzt mal nicht quer spielen müssen. Es war kein Weltklasse-Abschluss, aber er reicht - Tor ist Tor!"

Für ihn war es die Premiere in der Champions League. "Das bestätigt seine Saison bis hierhin: Gute Vorbereitung gespielt, gut in die Saison gestartet, bei der Nationalmannschaft wieder dabei gewesen", lobte Trainer Marco Rose (47) auf der Pressekonferenz. Er sagte aber auch: "David will viel und macht viel - da ist auch mal bisschen Verschnitt dabei."