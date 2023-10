RB Leipzig bettelt Belgrad fast um den Ausgleich an - und dann kommt das Xavi-Traumtor!

Leipzig - Wichtiger Erfolg für RB Leipzig in der Champions League! Die Sachsen setzten sich am Mittwochabend in der Red Bull Arena mit 3:1 (1:0) gegen Roter Stern Belgrad durch und erhöhen dadurch die Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe G. Nach einem starken Start taten sich die Roten Bullen gegen gute Serben aber lange schwer und konnten von Glück reden, dass nicht der Ausgleich fiel. Ein Traumtor von Xavi Simons stellte die Weichen dann aber doch auf Sieg.