"Dann kannst du nächstes Jahr woanders spielen!" Stürmer von RB Leipzig hart abgestraft

Mainz - Angstgegner besiegt, drei Punkte eingeheimst, weiter die beste Abwehr der Liga! RB Leipzig kann nach dem 2:0 beim 1. FSV Mainz 05 eigentlich ziemlich glücklich sein. Doch vor dem ganz wichtigen Spiel in der Champions League am Mittwoch gegen Liverpool gibt es definitiv ein Thema, was aufgearbeitet werden muss.