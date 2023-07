Das kann RB Leipzig von seinem neuen Internet-Star erwarten

Xavi Simons stürmt ab sofort für RB Leipzig. Dort möchte der Niederländer sehr viele Tore schießen.

Von Michi Heymann

Bruneck - Eifer und Elan waren ihm in den ersten Trainingseinheiten direkt anzumerken. Xavi Simons (20) hat richtig Bock auf RB Leipzig, will sich im Trainingslager in Bruneck für einen möglichen Stammplatz präsentieren. Doch die Konkurrenz ist groß.

Xavi Simons (20) will in der kommenden Saison Tore für RB Leipzig schießen. Bei PSV Eindhoven gelangen ihm in 34 Partien 19 Treffer und neun Vorlagen. © Picture Point / Roger Petzsche Denn der 20-Jährige, der letzte Saison bei der PSV Eindhoven gespielt hat und jetzt von Paris Saint-Germain an die Sachsen verliehen wurde, ist hinter den Stürmern zu Hause. Und da herrscht bei den Rasenballern trotz des Abgangs von Dominik Szoboszlai (22) Betrieb. Christoph Baumgartner (23), Fabio Carvalho (20), Emil Forsberg (31) und Dani Olmo (25) - sie alle können dort spielen. RB Leipzig RB Leipzig: Eberl hofft, dass Gvardiol Medizinchecks "nicht hinter unserem Rücken gemacht" hat Vorteil für den Niederländer: Egal ob Zehner, Rechts- oder Linksaußen - er kann quasi jede Position bekleiden. "Er ist taktisch und technisch hervorragend ausgebildet und bringt eine große Spielintelligenz und natürlich eine Menge Torgefahr mit. Xavi ist wendig, spielfreudig und hat zudem eine sehr gute Beschleunigung auf den ersten Metern. Zudem ist er sehr laufstark und sucht immer wieder das direkte Passspiel", schwärmte auch Sportboss Max Eberl (49) vom Offensivmann. Trainer Marco Rose (46) wird also schon wissen, wie er das Talent am besten einsetzt. Bei den ersten Trainings in Bruneck setzte er bereits stark auf seine hohe Geschwindigkeit. Simons wirkte zudem enttäuscht, wenn etwas mal nicht klappte.

RB Leipzigs Xavi Simons in sozialen Netzwerken beliebt