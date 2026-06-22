Demichelis noch nicht einmal da und schon jetzt unter Druck bei RB Leipzig

Leipzig - Am 13. Juli startet RB Leipzig offiziell ins Training, um sich auf die neue Spielzeit vorzubereiten. Viele Fans hatten wohl vermutet, dass es bis dahin im Juni eher ruhiger bei den Sachsen zugehen wird. Nach dem unwürdigen Trainerrauswurf von Ole Werner (38) ist das aber alles andere als der Fall.

Jürgen Klopp (59) hätte durch seine Trainererfahrung eigentlich wissen müssen, wie ungemütlich die ganze Lage gerade wird. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Denn die Roten Bullen müssen jetzt versuchen, den doch schon großen Image-Schaden wegzuspielen, den der ganze Vorgang mit sich gebracht hat.

Dass man grundsätzlich über eine Trainer-Entlassung sprechen kann, wenn die gewünschte sportliche Richtung nicht mit den Vorgaben des Coachs zusammenpasst, ist vollkommen legitim.

Dass aber gerade im Nachgang jeder die Schuld gefühlt zum anderen schiebt, was die Uneinigkeit in der Thematik offensichtlich erscheinen lässt, geht aber nicht.

Gerade vom Head of Global Soccer, Jürgen Klopp (59), hatten viele wohl einen besseren Umgang erwartet, zumal er selbst viele Jahre als Trainer aktiv war und weiß, wie hart das Geschäft läuft.

Sätze wie "Ich hoffe, dass Trainer acht, neun Jahre bei uns bleiben, weil sie denken, dass sie hier gut begleitet werden", die er zu seinem Amtsantritt gesagt hat, hallen jetzt erst recht nach, weil er quasi der Gegenpol sein wollte, der er jetzt im Fall Werner offenbar nicht war.