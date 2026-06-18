Jürgen Klopp rechtfertigt Werner-Rauswurf bei RB Leipzig im Live-TV

Leipzig/Dallas - Nach dem Trainer-Aus bei RB Leipzig hat sich Jürgen Klopp (59) zu Wort gemeldet: Der 59-Jährige hält die Entlassung von Ole Werner (38) für gerechtfertigt und schweigt zu den Gerüchten um einen möglichen Nachfolger.

Jürgen Klopp (59) äußerte sich am Mittwochabend zur Entlassung von Ole Werner (38) bei RB Leipzig. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Ole hat einen Klasse-Job gemacht. Wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber wir müssen auch zeitgleich nach vorn gucken", sagte der 59-Jährige bei MagentaTV vor dem WM-Spiel der Engländer gegen Kroatien in Dallas.

"Wir haben dann darüber nachgedacht, wie das aussehen könnte mit der Belastung, die auf uns zukommt. Dann hat man sich in Leipzig für den Wechsel entschieden", sagte Klopp.

Der ehemalige Erfolgstrainer ist Global Sports Director von Red Bull Soccer und arbeitet bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zudem als Experte beim Streamingdienst MagentaTV.

"Wir sind ja beratend tätig als Global-Team. Wir waren in der Entscheidungsfindung mit dabei. Wir haben die Saison analysiert", meinte er.