Diagnose da: So steht es um RB Leipzigs Xavi nach seiner Verletzung

Xavi musste am Dienstagabend beim Stand von 2:2 in der 74. Minute ausgewechselt werden, nachdem er nach einem Zweikampf auf die rechte Schulter gefallen war.

Demnach gab es noch am Mittwoch eine MRT-Untersuchung. Ob der Niederländer schon am Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) wieder auf dem Rasen stehen kann, ist noch nicht klar.

Das teilte der Klub am Donnerstagvormittag mit. "Xavi hat sich im Champions-League-Spiel bei Manchester City am Dienstagabend keine höhergradige strukturelle Verletzung zugezogen und wird RB Leipzig damit zeitnah wieder zur Verfügung stehen", heißt es seitens der Rasenballer.

Mit der Diagnose bestätigte sich auch der erste Verdacht der Mannschafts-Ärzte, die am Dienstagabend schon leichte Entwarnung geben konnten.

Coach Rose nach dem Spiel bezüglich Xavi: "Er hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, was ja darauf hindeutet, dass irgendwie etwas nicht am richtigen Fleck ist. Aber der Doc hat erst mal leichte Entwarnung geben können", so der Trainer, der noch hinzufügte, dass wohl "nichts Offensichtliches an der Schulter kaputt" sei. "Jetzt hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist."

Die Hoffnung hat sich nun bestätigt.