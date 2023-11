Openda-Doppelpack reicht nicht! RB Leipzig wird in einer Halbzeit von Manchester City besiegt!

Manchester - 17 Champions-League-Spiele ungeschlagen, keine Heimniederlage seit über einem Jahr. Und ausgerechnet RB Leipzig hätte diese unfassbaren Serien von Manchester City beinahe beendet! Nach 45 Minuten lagen die Sachsen mit 2:0 in Führung. Doch den "Sky Blues" reichte eine gute Halbzeit, um das Spiel zu drehen und noch mit 3:2 zu gewinnen. Damit haben sich die Engländer auch den Gruppensieg geschnappt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug aus Leipziger Sicht, muss sich der Bundesligist nun auch noch Sorgen um einen wichtigen Spieler machen.

Die Rasenballer nahmen besonders im ersten Durchgang jeden Zweikampf an und verteidigten mit allen verfügbaren Mitteln. © Dave Thompson/AP/dpa

Von der ersten Minute an zog City das bekannte Pressing-Spiel auf. RB wurde tief in der eigenen Hälfte eingekesselt, was schon früh zu Sorgenfalten führte.

Nach ein paar Zeigerumdrehungen wurde allerdings deutlich, dass auch die Gäste dieses Spiel spielen können. Der Bundesligist lief gut an, stabilisierte sich zunehmend auch defensiv und machte eine ordentliche Partie, besonders durch intensiv geführte Zweikämpfe.

Und das wurde überraschend mit der Führung belohnt. Nach einem Abschlag von Janis Blaswich verteidigte Manuel Akanji nur halbherzig gegen Lois Openda. Der Belgier nutzte das mit einer Körpertäuschung aus, ging vorbei und schloss vor dem Tor der Engländer eiskalt in die rechte untere Ecke ab (13.).

Die "Sky Blues" reagierten mit wütenden Abschlüssen, hätten durch Ruben Dias (16.) oder Rico Lewis (30.) zum Ausgleich kommen können. Doch stattdessen setzten die Roten Bullen den zweiten Schlag.

Nach einem weiteren langen Ball auf links ließ Openda dieses Mal Ruben Dias stehen und lief allein auf den gegnerischen Kasten zu. Der herbeigeeilte Josko Gvardiol konnte nur zusehen, wie der Stürmer einmal kurz nach inne zog und dann überlegt links unten zum 2:0 abschloss - Leipziger Wahnsinn!

Bis zur Halbzeit zeigten sich die Hausherren sichtlich geschockt und ungewohnt fahrig. Somit hatten die Gäste keinerlei Probleme, die formidable Führung mit in die Kabine zu nehmen.