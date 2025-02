Die Ära Peter Gulacsi bei RB Leipzig geht zu Ende

Dafür muss er natürlich auf sich aufmerksam machen können. Und das geht am besten mit Einsatzzeit, die er dann aber in Leipzig womöglich nicht mehr bekommen würde.

Und wie es in letzter Zeit öfter der Fall ist, wenn RB-Legionäre in ein gewisses Alter gekommen sind: Sie werden mit Schwesterklub Red Bulls New York in Verbindung gebracht. Emil Forsberg (33) ist diesen Weg ja bereits erfolgreich gegangen. Auch Timo Werner (28), der bei den Tottenham Hotspurs nur zweite Wahl ist, könnte nach Amerika gehen.

Klar ist, dass Gulacsi dort mit Sicherheit seine Spielzeit bekommen würde. Für den Familienmenschen, der seinen Lebensmittelpunkt in Leipzig hat, wäre es dennoch ein großer Schritt.

Bleibt abzuwarten, was bis zum Sommer passiert. Denn klar ist natürlich auch, dass der hungrige Vandevoordt auch nicht lange nur zweite Wahl sein möchte.