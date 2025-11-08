Diomande trifft schon wieder - aber kurz darauf liegt RB Leipzig hinten!

Sinsheim - Zweiter zu Gast beim Sechsten heißt es am Samstagnachmittag in der Bundesliga . RB Leipzig möchte mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim ganz oben in der Tabelle dran bleiben.

Die Leipziger waren von Beginn an direkt wach. Antonio Nusa hatte in der Anfangsphase direkt ein paar Abschlüsse. © Uwe Anspach/dpa

Nach neun Minuten klingelte es bereits im Kasten der TSG. Über rechts hatte der fomstarke Yan Diomande viel zu viel Platz. Ein Schlenker nach innen und der Abschluss ins linke untere Eck war nicht zu verhindern - 1:0.

Doch die Sinsheimer sind aktuell ebenfalls offensivstark unterwegs. Nicht verwunderlich, dass wenig später der Ausgleich fiel.

Ausgangspunkt war eine Ecke von links. Nach etwas Gewurschtel wurde das Leder noch einmal zum zweiten Pfosten gebracht. Wouter Burger brachte von dort den Ball in die Mitte zu Albian Hajdari, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (20.).

In der Folge war es eine ausgeglichene Nummer auf gutem Niveau. RB wirkte in der Abwehr aber etwas leichtsinnig, was Hoffenheim jedoch nicht so richtig ausnutzen konnte.

Zumindest bis zur 38. Minute nicht. Denn nach einem blitzsauberen Angriff der Hausherren stand es plötzlich 2:1. Torschütze war nach einer Flanke Tim Lemperle per Kopf. RB reklamierte noch, dass es vorher ein Foul gab - aber vergeblich.

Die Schlussphase der ersten Hälfte war geprägt von vielen Fehlpässen. Die Sachsen wirkten durchaus geschockt vom Rückschlag. Mit 2:1 ging es dann auch in die Kabinen.