Da tut sich was! RB Leipzigs spannende Winter-Überlegungen
Leipzig - In weniger als zwei Monaten ist 2025 schon wieder Geschichte. Für die Bundesligisten heißt es daher schon jetzt, sich intern auf die Winterpause vorzubereiten. Dazu gehören auch mögliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Bei RB Leipzig gibt es schon konkrete Überlegungen.
Denn schon im Sommer deutete sich an, dass es für einige Akteure wohl nicht mehr ganz so viel Spielzeit geben wird. Die Sachsen haben sich qualitativ breiter aufgestellt und kamen bislang auch größtenteils verletzungsfrei durch die Saison.
Laut "Sky" sollen deshalb im Winter mindestens vier Spieler gehen. Ganz oben auf der Liste: Timo Werner (29). Der Stürmer feierte zwar in dieser Spielzeit sein Sensationscomeback bei den Rasenballern, an das eigentlich keiner mehr so richtig geglaubt hatte.
Dass er sich aber auch langfristig wieder bei den Sachsen durchsetzen wird, scheint ausgeschlossen. Im Vergleich zum Sommer soll der Stürmer einem Amerika-Wechsel inzwischen offen gegenüberstehen. RB möchte den Großverdiener eher früher als später von der Gehaltsliste haben.
Weitere Abgangskandidaten sind Kevin Kampl (35), Amadou Haidara (27) und Lukas Klostermann (29). Kampl und Haidara haben nur noch Vertrag bis zum Sommer. Wenn die Rasenballer noch Geld mit den Mittelfeldspielern machen möchten, dann im Winter.
Bei Klostermann ist das etwas anders. Der Verteidiger hat noch ein Arbeitspapier bis 2028. Auch ihm wird ein Wechsel nahegelegt, gerade weil er nicht viel Spielzeit sammelt. Möglich aber auch, dass er trotzdem bleiben will.
RB Leipzig könnte Spieler im Winter verleihen
Auf einem anderen Blatt Papier stehen die Spieler, die durchaus Perspektive bei den Sachsen haben und dennoch im Moment hinten anstehen.
Durch die aktuell starken Leistungen der Leipziger hat Trainer Ole Werner (37) nicht allzu viele Gründe, im Kader zu rotieren.
Spieler wie El Chadaille Bitshiabu (20), die eigentlich absolutes Startelf-Potenzial haben, stehen deshalb hintan. Auch Conrad Harder (20), der als Last-Minute-Transfer im Sommer zu den Roten Bullen kam, sieht im Moment keinen Stich gegen Romulo (23).
Logisch, dass es bei einigen Spielern deshalb auch Gedankenspiele über eine Leihe im Winter gibt.
