Da tut sich was! RB Leipzigs spannende Winter-Überlegungen

Leipzig - In weniger als zwei Monaten ist 2025 schon wieder Geschichte. Für die Bundesligisten heißt es daher schon jetzt, sich intern auf die Winterpause vorzubereiten. Dazu gehören auch mögliche Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Bei RB Leipzig gibt es schon konkrete Überlegungen.

Timo Werner (29) sollte bekanntlich schon im Sommer RB Leipzig verlassen. Nun deutet vieles auf einen Winterwechsel hin. © Picture Point / Gabor Krieg

Denn schon im Sommer deutete sich an, dass es für einige Akteure wohl nicht mehr ganz so viel Spielzeit geben wird. Die Sachsen haben sich qualitativ breiter aufgestellt und kamen bislang auch größtenteils verletzungsfrei durch die Saison.

Laut "Sky" sollen deshalb im Winter mindestens vier Spieler gehen. Ganz oben auf der Liste: Timo Werner (29). Der Stürmer feierte zwar in dieser Spielzeit sein Sensationscomeback bei den Rasenballern, an das eigentlich keiner mehr so richtig geglaubt hatte.

Dass er sich aber auch langfristig wieder bei den Sachsen durchsetzen wird, scheint ausgeschlossen. Im Vergleich zum Sommer soll der Stürmer einem Amerika-Wechsel inzwischen offen gegenüberstehen. RB möchte den Großverdiener eher früher als später von der Gehaltsliste haben.

Weitere Abgangskandidaten sind Kevin Kampl (35), Amadou Haidara (27) und Lukas Klostermann (29). Kampl und Haidara haben nur noch Vertrag bis zum Sommer. Wenn die Rasenballer noch Geld mit den Mittelfeldspielern machen möchten, dann im Winter.

Bei Klostermann ist das etwas anders. Der Verteidiger hat noch ein Arbeitspapier bis 2028. Auch ihm wird ein Wechsel nahegelegt, gerade weil er nicht viel Spielzeit sammelt. Möglich aber auch, dass er trotzdem bleiben will.