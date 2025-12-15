Ein Spieler kehrt nicht mehr zu RB Leipzig zurück - und kaum einer hat es bemerkt
Leipzig - Der Frust über das 1:3 bei Union Berlin am Freitagabend war bei RB Leipzig ziemlich groß. Gerade die jungen Spieler konnten sich offenbar nicht auf die nötige Härte einlassen, die es bei den Eisernen für einen Sieg gebraucht hätte. Möglicherweise wäre ein erfahrener Spieler wie Amadou Haidara (27) die richtige Wahl gewesen. So hätte er auch noch sein Abschiedsspiel bekommen.
Denn als der Nationalspieler Malis nach dem Abpfiff zu den mitgereisten Fans in die Kurve ging, wusste der Mittelfeldmann schon, dass er nicht mehr für die Sachsen auflaufen wird.
Wie bereits berichtet, hat sich Haidara für einen Winterwechsel zu RC Lens in die französische Ligue 1 entschieden.
In der Theorie wäre ein Einsatz beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen noch möglich gewesen. Da der 27-Jährige aber beim Afrika Cup spielen wird und am Montag schon abreist, war es das für ihn bei den Roten Bullen.
Ein seltsamer Abschied, der kaum jemanden aufgefallen zu sein scheint. Liegt vielleicht auch daran, dass der Dauerbrenner der vergangenen Saisons unter Ole Werner (37) überhaupt keine Rolle spielte. Nicht ein Einsatz unter dem neuen Coach steht auf Haidaras Konto.
Unter Marco Rose (49) in der letzten Spielzeit sah das noch ganz anders aus.
RB Leipzig bekommt wohl noch eine niedrige Ablösesumme für Amadou Haidara
Sicherlich auch deshalb wollten die Rasenballer den defensiven Mittelfeldmann letzte Saison nicht gehen lassen, als mehrfach die Premier League angeklopft hatte.
Da wäre sicherlich auch noch etwas mehr Geld herausgesprungen als die nun vereinbarten drei Millionen Euro, die Lens vermutlich bezahlen wird.
Viel mehr war inzwischen auch nicht mehr rauszuholen, da der Vertrag des 27-Jährigen im kommenden Sommer endet.
2019 hatte RB Leipzig noch 19 Millionen Euro an Red Bull Salzburg überwiesen, um den Malier zu holen.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche