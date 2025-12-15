Ein Spieler kehrt nicht mehr zu RB Leipzig zurück - und kaum einer hat es bemerkt

Leipzig - Der Frust über das 1:3 bei Union Berlin am Freitagabend war bei RB Leipzig ziemlich groß. Gerade die jungen Spieler konnten sich offenbar nicht auf die nötige Härte einlassen, die es bei den Eisernen für einen Sieg gebraucht hätte. Möglicherweise wäre ein erfahrener Spieler wie Amadou Haidara (27) die richtige Wahl gewesen. So hätte er auch noch sein Abschiedsspiel bekommen.

Amadou Haidara (27, r.) kam in dieser Saison bei RB Leipzig überhaupt noch nicht zum Einsatz. Das wird auch so bleiben. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn als der Nationalspieler Malis nach dem Abpfiff zu den mitgereisten Fans in die Kurve ging, wusste der Mittelfeldmann schon, dass er nicht mehr für die Sachsen auflaufen wird.

Wie bereits berichtet, hat sich Haidara für einen Winterwechsel zu RC Lens in die französische Ligue 1 entschieden.

In der Theorie wäre ein Einsatz beim Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen noch möglich gewesen. Da der 27-Jährige aber beim Afrika Cup spielen wird und am Montag schon abreist, war es das für ihn bei den Roten Bullen.

Ein seltsamer Abschied, der kaum jemanden aufgefallen zu sein scheint. Liegt vielleicht auch daran, dass der Dauerbrenner der vergangenen Saisons unter Ole Werner (37) überhaupt keine Rolle spielte. Nicht ein Einsatz unter dem neuen Coach steht auf Haidaras Konto.

Unter Marco Rose (49) in der letzten Spielzeit sah das noch ganz anders aus.